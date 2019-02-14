AP ve AB Konseyi, telif hakları yasalarının güncellenmesinde uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dijital Tek Pazardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında telif hakları yasalarının güncellenmesi konusunda yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını bildirdi.

Ansip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Telif hakları konusunda anlaşma sağlandı. Avrupalılar artık dijital döneme uygun modern telif hakkı kurallarına sahip olacak" ifadesini kullandı.

Yeni telif hakları düzenlemesinin internet kullanıcılarının ve içerik üreticilerinin haklarını koruyacağını iddia eden Ansip, düzenlemenin internet platformlarına yönelik kurallara açıklık getireceğini belirtti.

Ansip, eserlerin maddi karşılığının adil bir şekilde alınacağını, dijital platformların yasal olmayan içerikleri itiraz halinde hızlı bir şekilde kaldırmalarının sağlanacağını bildirdi.

Telif hakkı düzenlemesinin ifade özgürlüğünü güvence altına aldığını iddia eden Ansip, telifli materyallerin esprili biçimde değiştirilmesiyle oluşturulan parodiler ve memelerin yasaklanmayacağını belirtti.

Söz konusu düzenlemeye göre, haberleri çeşitli kaynaklardan toparlayarak yayınlayan Google News gibi servislerin içerik üreticilerinden ücret karşılığında lisans alması gerekecek. Öte yandan haberlerden yapılacak ‘çok kısa’ alıntılar bu yasanın kapsamında değerlendirilmeyecek. Özellikle büyük medya kuruluşları ve ajanslar tarafından desteklenen bu madde, küçük yayıncıların trafiğini ciddi şekilde azaltırken büyük yayıncı ve ajansları daha da büyüteceği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Düzenlemeyle birlikte Google, Facebook ve Twitter gibi dijital platformlara, kullanıcıların telif hakları yasalarıyla korunan ürünleri yüklemelerine engel olacak çeşitli tedbirler alma zorunluluğu getiriliyor. Düzenlemede adı anılmaktan kaçınılsa da bu zorunluluğu yerine getirmenin tek yolu, Youtube’un milyonlarca dolar yatırdığı ve hâlâ düzgün çalışmayan Content ID’si gibi içerik filtre sistemleri. Düzenleme, bu tip filtre sistemlerinin mevcut işleyişiin büyük yapımcılar ve telif trollerinin avantajına olması ve bu sistemlerin sansür amaçlı olarak kolayca kullanılabilmesi nedeniyle de eleştiriliyor.

AB’de telif hakları yasalarının dijital çağa uygun biçimde yenilenmesi 2016 yılında gündeme gelmiş, düzenlemenin ilk hali Eylül 2018’de onaylanarak trilog sürecine girmişti. Dijital Tek Pazarda Telif Hakları Yönetmeliği’nin yasalaşması için Avrupa Parlamentosunun ve AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor. Resmi onayın ardından üye ülkeler 24 ay içinde yasayı kendi hukuk sistemlerine entegre edecek yasaları çıkartacak.

Yönetmeliğin destekçileri arasında pek çok yapımcının yanı sıra Paul McCartney ve David Guetta gibi sanatçılar, Financial Times ve AFP gibi büyük haber kuruluşları ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) yer alıyor. Karşı çıkanlar arasında ise www'nin mucidi Tim Berners-Lee, internet protokolünün mucitlerinden Vint Cerf, Wiki’nin kurucularından Jimmy Wales, Neil Gaiman, Sınır Tanımayan Gazeteciler ve İnsan Hakları İzleme Örgütü var. (MEDYA SERVİSİ)

Avrupa Parlamentosu yeni telif hakları yönetmeliğini onayladı