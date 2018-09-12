Avrupa Parlamentosu yeni telif haklarÄ± yÃ¶netmeliÄŸini onayladÄ±

AP'nin onayladÄ±ÄŸÄ± telifle ilgili yeni yÃ¶netmelik, Internet'te kÃ¼ltÃ¼r-sanat Ã¼rÃ¼nleri ile haberlerin paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz yÃ¶nde etkileyecek.

Ä°smail Gökhan BAYRAM

Ä°stanbul

2001’deki düzenlemeden bugüne Avrupa BirliÄŸinin telif yasalarÄ±ndaki en kapsamlÄ± düzenleme olan Dijital Tek Pazarda Telif HaklarÄ± YönetmeliÄŸi bugün AP vekillerinin oylarÄ±yla onaylandÄ±. Yönetmelik daha önce Temmuz ayÄ±nda AB Hukuk Ä°ÅŸleri Komitesi tarafÄ±ndan onaylanmÄ±ÅŸ ancak parlamentoda baÅŸta 11 ve 13. maddeler olmak üzere ÅŸiddetli eleÅŸtirilerle geri çevrilmiÅŸti. YapÄ±lan ufak tefek deÄŸiÅŸikliklerin ardÄ±ndan bugün yapÄ±lan oylama ile yönetmelik onaylandÄ±.

YönetmeliÄŸin çok eleÅŸtirilen 11. Maddesi “link vergisi” olarak da anÄ±lÄ±yor ve ticari platformlarda paylaÅŸÄ±lacak linkler için link sahibi ile öncesinde lisans anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lmasÄ± zorunluluÄŸunu getiriyor. Daha küçük haber platformlarÄ±n yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± epeyce zorlaÅŸtÄ±racak bu maddenin en büyük destekçileri ise büyük haber kuruluÅŸlarÄ± ve büyük ajanslar. Türkiye Gazeteciler SendikasÄ±’nÄ±n üyesi olduÄŸu UluslararasÄ± Gazeteciler Federasyonu da (IFJ) destekçiler arasÄ±nda. Madde 297’ye karÅŸÄ± 393 oyla kabul edildi.

13. Madde ise Facebook, Twitter ve Youtube gibi kâr amaçlÄ± çevrimiçi içerik paylaÅŸÄ±m servislerine, hemen her türden içerik için (metin, fotoÄŸraf, müzik, video) telif hakkÄ± ihlallerini daha yükleme sÄ±rasÄ±nda engelleme görevi veriyor. GeliÅŸtirilmesi ve kullanÄ±mÄ± oldukça maliyetli olan bu filtreler hem oldukça kolay yanÄ±labiliyor hem de bu filtrelerin yanÄ±lgÄ±larÄ± genelde büyük yapÄ±mcÄ±larÄ±n lehine oluyor. Bu maddenin de en büyük destekçileri arasÄ±nda yapÄ±m ÅŸirketleri ile sanatçÄ±larÄ± temsil etme iddiasÄ±ndaki meslek birlikleri yer alÄ±yor. Bu madde ise 297’ye karÅŸÄ± 366 oyla kabul edildi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Kabul edilen yönetmelik trilog olarak bilinen Parlamento, Komisyon ve Konsey arasÄ±ndaki uzlaÅŸtÄ±rma sürecinden geçirilerek metni yeniden yazÄ±lacak ve 2019 Ocak ayÄ±na kadar tekrar onaya sunulacak. EÄŸer yönetmelik bu oylamadan da geçerse üye ülkeler kendi yasalarÄ±na uyacak düzenlemelerle birlikte yönetmeliÄŸi kendi ülkelerindeki kanunlara entegre edecek.

Avrupa Parlamentosu yarÄ±n yeni telif yönetmeliÄŸini oylayacak. EÄŸer yönetmelik onaylanÄ±rsa nette kültür-sanat ürünleri ile haberlerin paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ÅŸekli kökünden deÄŸiÅŸeceÄŸinden bu sadece AB sÄ±nÄ±rlarÄ± içindeki kullanÄ±cÄ±larÄ± deÄŸil tüm herkesi ilgilendiriyor. — Ä°smail Gökhan Bayram (@igbayram) 11 Eylül 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 17:35

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