TRT, Demirtaş videosunu YouTube’dan kaldırttı: Telif mi, sansür mü?

Görkem KINACI

İstanbul

TRT’nin YouTube’a telif ihlali başvurusu yaparak Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yayınlanan propaganda videolarını kaldırttığı ortaya çıktı. Videoların kaldırıldığı kanallar arasında HDP’nin YouTube kanalı ve Evrensel WebTV de var.

Evrensel’e konuşan Hukukçu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, devlet kurumu olan TRT’nin kamu yararı olan bu görüntülerle ilgili telif ihlali başvurusunda bulunmasının doğru olmadığını belirtti.

24 Haziran seçimlerinde HDP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş’ın, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde çekilen propaganda konuşmaları Seçim Kanunu gereğince YSK’nin belirlediği 17 Haziran ve 23 Haziran tarihlerinde TRT Haber’de yayınlanmıştı.

Selahattin Demirtaş'ın TRT'deki propaganda konuşması

Selahattin Demirtaş'ın TRT Haber'deki propaganda konuşması -23 Haziran

Pek çok YouTube kanalında da yayınlanan bu propaganda konuşmaları, TRT’nin telif ihlali başvurusu üzerine HDP’nin ve Evrensel WebTV’nin YouTube kanallarından kaldırıldı.

Evrensel WebTV'ye gelen telif ihlali bildiriminden ekran görüntüsü.

Evrensel WebTV’ye YouTube tarafından 1 Kasım 2018’de yapılan bildirimde, hak talebinde bulunan TRT’nin ‘manuel’ olarak tespit ettiği videonun talep doğrultusunda tüm ülkelerde engellendiği belirtiliyor.

KALDIRILAN VİDEOLAR ARASINDA PERVİN BULDAN VE SEZAİ TEMELLİ’NİN PROPAGANDA KONUŞMALARI DA VAR

HDP'nin YouTube kanalında Pervin Buldan'ın propaganda videosunun engellendiğine dair ekran görüntüsü.

Görüştüğümüz HDP yetkilileri, aynı tarihte HDP’nin YouTube kanalındaki videoların da kaldırıldığını belirtti. HDP, kaldırılan videoların sadece Selahattin Demirtaş’ın iki konuşması olmadığını, yine 24 Haziran seçimlerine ilişkin eş başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin konuşmalarının da kaldırıldığını belirtti.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin TRT'deki propaganda konuşması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan TRT haberde konuştu

PROF. AKDENİZ: “KAMU YARARI OLAN İÇERİK PAYLAŞIMI, KURALLARI İHLAL ETMEZ”

Prof. Dr. Yaman Akdeniz

YouTube topluluk kuralları gereği, video sahibinin başvurusu halinde hak sahibi olmayan kanalda yayınlanan videoya erişim engeli getirebiliyor. Fakat YouTube kuralları veya uluslararası telif kanunları gereği, kamu yararı güdülen içeriklerde aynı kurallar geçerli olmayabiliyor.

Konu hakkındaki görüşüne başvurduğumuz Hukukçu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, konunun basit bir telif hakkı ihlali meselesi olmadığını, özel kuruluş olmayan TRT’nin kamu yararı ilkelerini gözetmesi gerektiğini belirtti.

Yaman Akdeniz, propaganda konuşmalarının TRT başvurusu ile kaldırılması ile ilgili şunları söyledi:

“Bu içerikler kamuyu ilgilendiren ve kamu yararı olan içeriklerdir. Normal şartlarda da böyle içerikler YouTube'un Topluluk Kurallarını ihlal etmez. Fakat gördüğüm kadarı ile TRT telif hakkı ihlali ile YouTube'a başvurduğu için bunlar kaldırılmış. (Evrensel WebTV’yi kastederek) Sizin de kamu yararı iddiası ile YouTube'a itiraz etmeniz gerekir. Benzer şekilde HDP de itiraz etmeli. Kaldı ki TRT özel bir kuruluş da değil.”

YOUTUBE’DA TELİF İHLALİ NASIL OLUYOR?

YouTube Topluluk Kuralları gereği, bir kullanıcı başka bir kullanıcıya (ya da hak sahibine) ait görüntüyü yüklerse telif ihlali sayılıyor. YouTube, içerik denetleme sistemi ‘Content ID’ aracılığı ile YouTube’a yüklenen videoları tarayarak içerik sahiplerinin yüklediği dosyaları veritabanı ile karşılaştırıyor. Video başka bir video ile eşleşirse hak sahibine bildirim gidiyor. Hak sahibinin başvurması halinde, ‘Contend ID hak talebi’ ile videoya erişim engellenebiliyor.

SANSÜR HAMLESİ Mİ?

Evrensel WebTV’ye gelen bildirime göre TRT, bu videolarda Contend ID eşleşmesi üzerine başvuruda bulunmamış, videoları doğrudan (manuel olarak) tespit edip telif ihlali talebinde bulunmuş. Bu da yapılanın rutin bir uygulama olmaktan öte Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş ve HDP eş başkanlarının konuşmalarının yaygın olarak izlenmesine yönelik bir sansür hamlesi olarak değerlendirilebilir.