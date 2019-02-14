"Ovacık’ı halk meclisleri üzerinden yöneteceğiz"

Orhan KURUL

Dersim

Dersim’de 31 Mart yerel seçimleri için, Devrimci Güç Birliği oluşturuldu. Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Partizan’ın oluşturduğu güç birliği, Dersim merkezinde ve ilçelerinde seçimlere birlikte girecek. Birliğin, Ovacık ilçesindeki adayları da Serpil Argın (S.A) ve Sinan Zenk (S.Z). Güç birliğinin EMEP’li Adayı Argın ve HDP’li Adayı Zenk ile konuştuk. Adaylar; Ovacık’ın sorunlarına çözüm olmak ve ilçeyi halk meclisleri üzerinden yönetmek gibi bir iddiayla seçim çalışmalarını yürüttüklerini söylediler.

"HALKIN GÖREVDEN ALMA YETKİSİ OLACAK"

Şöyle başlayalım, neden aday oldunuz?

S.A: Bizim belediyecilik anlayışımız; kenti, doğayı, insanı, toprağı ve suyu savunan bir anlayıştır. Bu anlayışımız doğrultusunda hareket etmek ilk düsturumuz. Ovacık Belediyesini halk meclisleri üzerinden halkı, belediye çalışmalarının tamamına dahil ederek yönetmek gibi bir iddiamız var. Aday olmamın temel nedeni bu. Bugüne kadar ki yerel yönetim anlayışları da yönetmeye başlamadan bu iddiayla hareket etmiş olabilirler. Ancak, bu söylemin pratiğe yansımadığını görebiliyoruz. Tersine; halkı dahil etmeyen bir anlayışla burası yönetildi. Bunun karşısında biz şunu söylüyoruz; sorumluluğumuz halka karşıdır. Çok açık söylüyorum, bu iddiayı yerine getiremezsek sorumlu olduğumuz halk, halk meclisleri üzerinden bizi görevden alma yetkisine de sahip olacak.

S.Z: Tarihsel öneme sahip bir süreçten geçiyoruz. Partimizin binlerce yönetici ve üyesi tutuklandı, belediyelerimize kayyım atandı. Bütün yapılanlara karşı ‘ayak’ olduğumuzu göstermek, gasbedilen irademize sahip çıkmak, demokratik yerel yönetim anlayışını hayata geçirmek için aday oldum.

"ÇOK KONUŞMAYIP DİNLEYECEĞİZ"

İddianızı gerçekleştirmek için nasıl bir çalışma yürüteceksiniz?

S.A: Bize oy versin vermesin, bütün Ovacık halkına ulaşacağız; birlikte yönetme isteğimizi, yol ve yöntemleri tartışacağız. Ovacık’da yaşayan herkesle yüz yüze geleceğiz. Bunun için ev toplantılarından kahve toplantılarına kadar bir dizi buluşmalar gerçekleştireceğiz. Esas olan Ovacık halkının yerel yönetimden beklentisinin ne olduğuysa bunun yöntemi de yüreklere dokunmaktan ve çok konuşmayıp dinlemekten geçer!

S.Z: Biliyorsunuz, Dersimde Devrimci Güç Birliği oluştu. Birliğin bileşenleriyle birlikte ihtiyaçlara uygun çalışma komisyonlarımızı oluşturduk. Ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle, mezra mezra, köy köy gezerek bütün seçmenlerimizi ziyaret ederek yerel yönetim ve demokrasi anlayışımızı halkımıza anlatarak, ikna edecek bir çalışma yürüteceğiz.

"KARARLARA EN GENİŞ HALK KATILIMINI SAĞLAYACAĞIZ"

Seçimlerde adaylar halka projeler sunarlar, sizin projeleriniz nelerdir?

S.A: Ovacık’ın ekonomik olanaklarını doğru bir şekilde değerlendirerek bu olanakları halkın yaşam düzeyini yükseltmek için kullanmak, hizmetleri halka; ucuz, kaliteli ve sürekli ulaştırmak bizim önceliğimiz. Ayrıca; gençlik kültürevleri, meslek edinme kursları açmak, ücretsiz eğitim ve kurs çalışmaları yapmak öncelikli işlerimizden olacak. En önemlisi de kadınların yönetime katılmasını sağlamak olacak. Kadını eve hapseden onu çalışma hayatından, kamusal alandan uzaklaştıran yaklaşımlara karşı inatla kadın belediyeciliği yapacağız. Ve bunu kadınlarla onların ihtiyaçları doğrultusunda yapacağız. Örneğin; ücretsiz kreşler açacağız, kadınların üretime dahil olacağı olanaklar yaratacağız. Ovacıklıların tarımla hayatını devam ettirdiklerini biliyoruz. Bunun için de; var olan kooperatifleri desteklemekle beraber geliştirip yaygınlaştıracağız.

S.Z: Öncelikle nasıl bir belediye ve belediye yönetimi sorusuna cevap verecek olursam, sorunuzu daha doğru yanıtlarım. Demokratik değerlerin hakim olduğu, bir belediye olacağız. Yani halk katılımını sokaktan mahalleye, mahalleden ilçeye doğrudan seçilmiş temsilciler ve demokratik kurumlar ile STK’lerin temsilcilerinden oluşan halk meclisimizi kurmakla başlayacağız. Halkımızın ve ilçemizin ihtiyaç ve önceliklerini, Ovacık Halk Meclisimizce belirleyeceğiz. Eş Başkanlık sistemi ile vücut bulan yönetim anlayışımız ile doğal yaşamı korumak ve geliştirmek temel hedefimizdir. İlçemizde arıtma tesisleri yaparak, Munzur suyunu kutsal değerlerine kavuşturmak önceliğimizdir. Ayrıca altyapısı ile değerlerimize uygun yaşanır bir kent geliştirmek çalışmalarımızın esasını teşkil edecektir. İşin özü, kendimizi de, kentimizi de biz yöneteceğiz. Yönetimin her kademesinde en geniş halk katılımını sağlayarak kararlar alınacaktır.

SERPİL ARGIN KİMDİR?

Emek Partisi Dersim İl Yöneticisiyken, birliğin Ovacık Belediyesi eş başkan adayı olarak belirlenen Argın; 1983 Ovacık doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra 10 yıl değişik fabrikalarda metal işçiliği yapan Argın, Munzur Üniversitesi Uygulama İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü Mezunu. Argın, üniversiteyi bitirdikten sonra iki yıl Evrensel gazetesinin Diyarbakır muhabirliğini yaptı.

SİNAN ZENK KİMDİR?

Evli ve 2 çocuk babası olan Zenk yıllardır Ovacık’ta demokrasi mücadelesinin bir parçası. HDP’den doğru birliğin adayı olan Zenk, 1971 Ovacık doğumlu. Babası Almanya’da işçi olarak çalıştığı için 9 yaşında ailesiyle Almanya’ya gidip ilkokul ve lise eğitimini orada tamamladı. 1998 yılında ülkeye dönen Zenk, Ovacık’ın Hanuşağı (Xanu) köyünde yaşıyor ve çiftçilik yapmakla birlikte Ovacık’ta kahvehane işletiyor.

Dersim Devrimci Güç Birliği, belediye başkan adaylarını açıkladı