14 Şubat 2019 09:13

EYT'li bir işçi: Hakkımızı istiyoruz, istemeye de devam edeceğiz!

Emeklilikte yaşa takılanlar, gasbedilen emeklilik haklarını talep ediyor. EYT'li bir işçi: Biz kimseden bir şey dilenmiyoruz, hakkımızı istiyoruz.

EYT'li bir işçi: Hakkımızı istiyoruz, istemeye de devam edeceğiz!

EYT'lilerin Ankara buluşması

Fotoğraf: Sinan Güler / Evrensel

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    EYT’li bir işçi
    Kayseri

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Erken emekli olacak, ondan sonra kendine göre başka bir işte çalışmaya devam edecek. Çift dikiş, türedi bunlar…” sözlerini kullandığı emeklilikte yaşa takılan (EYT) işçilerden birisiyim.

    Kayseri ve civarında çeşitli fabrikalarda ağır iş kollarında çalıştıktan sonra 50 yaşında emekli olamamış, işsiz kalmış bir işçi olarak bu mektubu yazıyorum. Biz EYT’lilere, emeklilikten sonra kafasına göre işe girip çıkacak diyorlar. 50 yaşına gelmiş ve hayatını çalışarak geçirmiş olan ben, keyfimden mi girip başka bir işte çalışayım? Bir de 38 yaşında emekli oluyorlar diyorlar, bu bizlerin hakkını arama mücadelesinde karalama propagandasından başka bir şey değildir. Şu anda ülkemizin yaşadığı ekonomik kriz biz işçi ve emekçilere kesilmek isteniyor. Biz kimseden bir şey dilenmiyoruz, hakkımızı istiyoruz ve istemeye de devam edeceğiz!

    Bizler Kayserili EYT’li işçiler olarak 3 Şubat Pazar günü Kayseri’de geniş katılımlı bir toplantı yaptık. 10 Şubat’ta Ankara’da yapılacak olan toplantı için hazırlıklarımızı konuştuk. Orada Ankara’da yapılacak toplantının ne kadar coşkulu geçeceğini anlamıştım. Kayseri’den 14 otobüs dolusu EYT’li işçi olarak coşkulu yolculuğumuz sonucunda Ankara’ya ulaştık. 81 ilin tamamından gelen, “aynı kaderi” ve “aynı talepleri” paylaştığımız diğer işçilerle buluşmamız coşkumuzu ve güvenimizi daha da arttırdı. Yıllardır işçi olan ben, işçilerin “kol kola” girdiğinde neler yapacağını bir kez daha anlamış oldum.

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