    • CHP'nin Meclise sunduğu EYT teklifi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

    CHP Milletvekili Ayhan Barut'un 'Emeklilikte yaşa takılanlar'ın mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili sunduğu teklif, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

    13 Şubat 2019 10:44
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    CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un "Emeklilikte Yaşa Takılanlar"ın mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili hazırlayıp CHP önerisi olarak TBMM'ye sunduğu kanun teklifi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Barut, EYT sorunu çözülene kadar mücadele edeceğini vurguladı.

    CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)" ile ilgili hazırladığı kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde CHP önerisi olarak görüşüldü. Meclis kürsüsüne "EYT Kader değildir" yazılı önlükle çıkan Ayhan Barut, muhalefet milletvekilleri ve izleyici locasında bulunan EYT temsilcilerince uzun süre alkışlandı. EYT mağdurlarına selamlarını ileten ve yasa teklifinin gerekçesini paylaşan Ayhan Barut, "8 Eylül 1999 tarihinde çıkarılan yasayla SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı mensubu olarak çalışanlar büyük bir mağduriyet yaşamaktadırlar. İşte, yaşanan bu sorunlara çözüm amacıyla kanun teklifini buraya getirdik. Sizlerden, değerli milletvekillerimizden bu kanun teklifine destek vermenizi istiyorum" dedi.

    ‘BUNUN ADI MAHKUMİYETTİR’

    Fotoğraf: CHP

    EYT mağduriyetinin temelinde dönemin koalisyon hükümetince çıkarılan kanunun geriye doğru işlemesinin yattığını ifade eden CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şöyle devam etti: Erkeklerde 25 yıl ve 5 bin gün, kadınlarda ise 20 yıl ve 5 bin gün şartlarına göre emekli olacakken kademeli emeklilik uygulamasıyla bu hakları ellerinden alınmıştır. Yani bu uygulama bir hakkın gasbedilmesine neden olmuştur. Bulunduğumuz yüce Mecliste bugüne kadar pek çok yasa çıkarıldı ve yürürlüğe konuldu. Çıkarılan kanunların toplum yararına olması, insanlarımızı mağdur etmemesi gerekir ama maalesef sözünü ettiğimiz yasa bu gerçekliği ortadan kaldırmaktadır. Bugün 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' olarak adlandırılan yurttaşlarımızın bu olumsuz durumu için 'EYT kader değildir' diyoruz. Bir insanın herhangi bir coğrafyada dünyaya gelmesi, belli bir tarih, sosyoloji ve kültür arasında yaşaması kader olabilir ancak o toplum düzeninde var olan hakkının elinden alınması ve gasbedilmesi asla kader değildir. Bu olsa olsa kadersizlik olur. Adını doğru koymak gerekirse mağduriyetin adı tam anlamıyla mahkumiyettir. Neden mahkumiyettir? Çünkü EYT'lileri devlet 'Gençsin' diye emekli etmiyor, özel sektör 'Yaşlısın' diye iş vermiyor."

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    ‘HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMIYOR?’

    Fotoğraf: CHP

    EYT mağdurlarının yaşadığı sorunlara dikkat çeken Ayhan Barut, şunları söyledi:

    Onların düzenli bir işleri yok. Çarşıya, pazara çıkamazlar, alışveriş yapamazlar. Komşu, hısım akraba düğünlerine gidemezler, gittiklerinde de küçük de olsa bir hediye sunamazlar. Hasta olsalar doktora gidemezler, eczaneye gitseler ilaç parasını ödeyemezler. Çocuklarına yuva kurmak için ve evlendirmek için kara kara düşünürler. Evlerinin elektrik ve su parasını ödeyemezler. İşte, bu nedenlerle, aslında bakacak olursanız, mahkumiyet yaşamaktadırlar. AKP ve MHP yöneticilerinin söylediği gibi eğer memleket güllük gülistanlık ise insanlarımız neden mutsuz ve huzursuzdur? Madem Türkiye gelişip büyüyorsa, ekonomi iyiye gidiyorsa, EYT'lilerin feryadına neden duyarsız kalıyoruz? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Devletin imkanlarından EYT'lilere yok, çiftçilere yok, işçilere yok, memurlara yok, emeklilere yok, esnaflara yok, kamuda çalışan yüz binlerce 4/B'liye ve ziraat, gıda, su ürünleri mühendislerine, veteriner hekimlere, tekniker ve teknisyenlere kadro ataması yok. EYT muhtaç olmuş kuru soğana, bunu gören yürek nasıl dayana? Peki, kimlere var? Bir avuç yandaşa ve rantiyecilere var. Allah aşkına, EYT sorununu çözemeyeceksek biz burada hangi sorunu çözeceğiz?

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    EYT'liler: 'Çift dikiş' değil hakkımız olanı istiyoruz

    ‘EYT’LİLER TÜRKİYE'NİN VİCDANIDIR’

    Ellerinden alınan emeklilik hakları için mücadele eden EYT mağdurlarının yalnız ve sahipsiz olmadığını bildiren Ayhan Barut, şunları kaydetti: EYT'liler, 'Biz türedi değiliz, biz fırsatçı, çift dikişçi, maliyet, köpük, yük hiç değiliz. Biz yıllarca namusuyla, şerefiyle, alnımızın teriyle, emeğimizle çalışan, boş iş yapmayan kişileriz. Bizler herhangi bir siyasi oluşumdan değiliz' diyorlar. Ne istiyorlar? Bu insanlar 'Emeklilik şartı için gerekli olan prim ve gün sayısını yerine getirdik, kimseden sadaka istemiyoruz, ödediğimiz primlerin karşılığını istiyoruz' diyorlar. 'Yasa, geriye doğru değil ileri doğru uygulanmalıdır' diyorlar. 'Boş işlerle uğraşmadık, laf kalabalığı yapmadık, hakkımızı istiyoruz. Bu bir hak arayışıdır' diyorlar. 'Çıkacak kanun yarım yamalak çıkmamalıdır, geneli kapsayan bir düzenleme istiyoruz' diyorlar. 'Biz erken emeklilik değil, alınan hakkın geri verilmesini istiyoruz' diyorlar. 'Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, yeter artık çıksın bu yasa' diye haykırıyorlar. Bu insanlar yabancı ülkenin insanları değildir, bizim vatandaşımızdır. Seçim beyannamelerinde söz verip inkar etseniz de bu sorun ortadan kalkmadan geri adım atmayacağız, mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Yüz binlerce insanın feryadını duymazdan gelmeyin artık. Bilmelisiniz ki EYT'liler yalnız ve sahipsiz değildir, Türkiye'nin vicdanı onlardır. EYT Türkiye'dir!"

    CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un konuşmasının ardından EYT ile ilgili kanun teklifinin görüşülmesi için oylamaya geçildi. AKP ve MHP oylarıyla EYT teklifinin doğrudan Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi önerisi reddedildi. (HABER MERKEZİ)

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