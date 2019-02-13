Çukurova’da tarım işçileri yaz kış zor koşullarda çalışıyor ve yaşıyor

Hamdullah KESEN

Çukurova’da tarım işçileri yaz kış çadırlarda yaşıyor. Günlük 50 lira yevmiye ile çalıştırılan işçiler, “Aldığımız yetmiyor, ancak karnımızı doyurabiliyoruz” diyor.

Mevsimlik tarım işçilerinin en fazla olduğu bölgelerden biri Çukurova bölgesi... Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu, çoğu Kürt olan tarım işçileri, naylon, kamış ve tahtadan yapılan derme çatma çadırlarda kalıyor. Tarım işçileri, yaşadıkları alanlarda bulunan tarlalarda da güvencesiz bir şekilde sabahtan akşama kadar çalıştırılıyor.

Adana'da tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar Fotoğraf: MA

TARIM İŞÇİLERİNİN YEVMİYELERİ 48-55 TL ARASI

Yazın aşırı sıcak, toz, ve sineklerle mücadele eden tarım işçileri, kışın ise soğuk hava, yağmur ve su baskınlarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Bununla birlikte hem kişisel bakımlarını hem yemeklerini yaptıkları çadırlarda, çöplerin toplanmaması ve yaşadıkları alanların hijyenden yoksun oluşu, hastalıklara da davetiye çıkarıyor.

Adana'da tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar Fotoğraf: MA

Barınma koşulları kötü olan işçiler, sabahtan akşama kadar çalışmaları karşılığında 48 lira ila 55 lira arasında yevmiye kazanıyor. Aynı işi yapmalarına rağmen işçilere farklı bölgelerde farklı yevmiyeler veriliyor. İşçiler, aldıkları ücretlerin kendilerine yetmediğini ve yaşamın zor olduğunu belirtiyor.

“ELEKTRİK VE SU PARASINI DA BİZ KARŞILIYORUZ”

Tarım işçileri, “Yaşadığımız hayat, hayat değil. Bakın rezillik içindeyiz. Çöplerimiz bile toplanmıyor. Sabahtan akşama kadar karın tokluğuna çalıştırılıyoruz. Burada, çadırlarda kalıyoruz. Elektrik ve su parasını biz karşılıyoruz” diyor.

Adana'da tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar Fotoğraf: MA

Şırnak’tan 90’lı yıllarda Adana’ya göç ettirilen Ali Külter, senelerdir çadırda yaşadığını, tarlada 55 TL yevmiyle çalıştığını söylüyor. Külter, “Bu şartlarda 100 TL de verilse yetmez. Çünkü her şey çok pahalı. Su ve elektriğimizi biz ödüyoruz. Şırnak’ta çocuklarım ev yaptı, onu da yıktılar. Çocuklarım şimdi Şırnak’ta, ben ve eşim buradayız. Çadır yaşamı çok zor ama alıştık artık” diyor. (Adana/MA)