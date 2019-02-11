Erdoğan: Temizlik malzemelerinde de tanzim satışa gideceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da Keçiören Kalaba Meydanı’nda toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan konuşmasında tarım ürünleri tanzim satış noktalarının açılması sonrası fiyatların düştüğünü belirterek "Bunlarla da kalmayacağız, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz" dedi.

"Mesele belediyecilikse, bu konuda kimse bizim elimize su dökemez, belediyecilik AK Parti'nin işidir. Keçiören'de sandıkları patlatacağız, Mehmet Özhaseki kardeşimizle de büyükşehiri yöneteceğiz. Büyükşehirde Özhaseki, Keçiören'de Altınok kardeşimizle yola devam edeceğiz. Yeter mi? Yetmez. Ankara'nın tüm ilçeleriyle büyükşehirimizi bütünleştireceğiz" diyen Erdoğan, MHP ile iş birlikleri için de şöyle konuştu: "Cumhur İttifakı ile bu yolda yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Pazara kadar değil, inşallah mezara kadar yürüyeceğiz."

Erdoğan, "Bizim bildiğimiz, tanıdığımız, 17 yıldır içinde yaşadığımız Ankara, aday diye öne sürülen projeyi 31 Mart'tan sonra bir kez daha evine geri gönderecektir" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

İstanbul ve Ankara'daki tanzim satış noktaları nerede?