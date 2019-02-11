Tanzim satış nedir?

Sebze-meyve fiyatlarındaki artışı kendi ekonomi politikalarına değil üretici ile tüketici arasındaki "aracılara", "marketlere" bağlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çözüm olarak gündeme getirdiği tanzim satışına ilk etapta İstanbul ve Ankara’yla başlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul’da 50, Ankara’da 30’dan fazla noktada tanzim satışa başlanacağını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 34 ilçede 50 noktada kurulacak tanzim satış noktalarının yerini açıkladı.

TANZİM SATIŞIN TARİHİ

Tanzim satış, Bülent Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) başında olduğu 1970’lerde halka ürünleri daha uygun fiyattan satmak amacıyla uygulanmaya başlandı. Uygulamanın merkezi belediyelerdi. 1973’te İzmir’de belediye tarafından açılan Tansa ve 1976’da İstanbul’un bazı ilçelerinde kurulan Tanzim Satış mağazaları hızlıca yaygınlaştı.

Bu mağazalarla ana hedef, temel ürünleri doğrudan üreticiden ya da kooperatiflerden temin ederek aracıları ortadan kaldırmak ve fiyatlardaki artışın önüne geçmekti.

İzmir Tansa daha sonra TANSAŞ adını aldı ve süper market zinciri haline geldi.

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Tanzim satış mağazaları 1990’lardan sonra kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, Sputnik'teki Seyr-i Sabah programında tanzim satış dönemine dair yaptığı hatırlatmada uygulamanın Tayyip Erdoğan'ın İstanbul belediye başkanlığı döneminde belediye gündeminden kaldırıldığını belirtmişti. (EKONOMİ SERVİSİ)

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