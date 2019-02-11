İstanbul ve Ankara'daki tanzim satış noktaları nerede?

Hükümetin "sebze meyve fiyatlarını düşürmek" iddiasıyla gündeme getirdiği tanzim satış noktaları, İstanbul ve Ankara'da kuruldu. Tanzim satış noktalarında, son zamlarla birlikte rekor fiyatlara ulaşan sebzeler domates, biber, patlıcan, salatalık, ıspanak, soğan ve patates satılacak. Satışlar bugünden itibaren başlayacak.

Sebze meyve fiyatlarındaki artışı önleyeceği öne sürülerek hayata geçirilen tanzim satış için Ankara ve İstanbul'da tanzim satış noktaları kuruldu.

ANKARA'DA SAYI ARTACAK

AA'da yer alan bilgiye göre, Ankara'da İlk etapta kurulan 15 tanzim satış noktası şöyle:

Abdi İpekçi Parkı

Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı

Kurtuluş Parkı

Altındağ Ulus Metrosu çıkışı

Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı

Hasköy Cemre Parkı

Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı

Keçiören Belediyesi önü

Pursaklar Hicret Camisi önü

Etimesgut Belediyesi karşısı

Sincan Lale Meydanı

Mamak Şafaktepe Parkı

Mamak Bostancık Caddesi

Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı

Gölbaşı Belediyesi

Belirtilen bölgelerde bir mobil otobüs, 2 tır ve 32 metrekareden oluşan 12 adet çadırla hizmet verilecek. Başkentte 30 noktada, özellikle pahalı ürünler domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan, kabak ve patatesin yer alması bekleniyor. Ürünlerin Ankara'ya gelmeye başladığı, satışların bugünden itibaren başlayacağı öğrenildi.

Tanzim satış nedir?

İSTANBUL'DAKİ TANZİM SATIŞ NOKTALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 34 ilçede 50 ayrı noktada büyük çadırlar açılacak. Geri kalan Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca'da üreticilik de yapıldığından bu ilçelerde satış yapılmayacak.

İşte İstanbul'daki tanzim satış noktalarının listesi:

Kağıthane Meydanı

Ümraniye Meydanı

Mecidiyeköy Meydanı

Esenler Meydanı

Avcılar Meydanı

Esenyurt Meydanı

Kadıköy Meydanı

Çekmeköy Meydanı

Bakırköy Meydanı

K.Çekmece Meydanı

Aksaray Meydanı

Zeytinburnu Meydanı

Eminönü Meydanı

Bahçeşehir 1.Kısım

Taksim Meydanı

Başakşehir 2.Etap Metro Çıkışı

Kasımpaşa Kızılay Meydanı

Büyükçekmece

Beylikdüzü Meydanı

Eyüpsultan Meydan

Bayrampaşa Meydanı

Ataşehir Örnek Mahallesi

Bağcılar Meydanı

Beykoz Kavacık Meydan

Güngören Meydanı

Üsküdar Kirazlıtepe

Sultanbeyli Meydanı

Fatih Karagümrük Meydan

Sultangazi Meydanı

Bostancı Lunapark

GOP Meydanı

Pendik Sahil Meydan

Sarıyer Meydanı

Halkalı Meydan

Beşiktaş Meydanı

Ümraniye Meydan Avm Otopark

Üsküdar Meydanı

Ataşehir Meydan

Şirinevler Meydanı

İstinye İspark

Kartal Meydanı

Zeytinburnu Avm

Maltepe Meydanı

Alibeyköy Silahtar

Pendik Meydanı

Haliç

Tuzla MeydanI

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi

Sancaktepe Meydanı

Esenler 100.Yıl Mahallesi

(EKONOMİ SERVİSİ)