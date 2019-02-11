İstanbul ve Ankara'daki tanzim satış noktaları nerede?
İstanbul'da 50, Ankara'da ise 15 noktada kurulan tanzim satış noktalarında ürünler bugünden itibaren satılacak.
Hükümetin "sebze meyve fiyatlarını düşürmek" iddiasıyla gündeme getirdiği tanzim satış noktaları, İstanbul ve Ankara'da kuruldu. Tanzim satış noktalarında, son zamlarla birlikte rekor fiyatlara ulaşan sebzeler domates, biber, patlıcan, salatalık, ıspanak, soğan ve patates satılacak. Satışlar bugünden itibaren başlayacak.
Sebze meyve fiyatlarındaki artışı önleyeceği öne sürülerek hayata geçirilen tanzim satış için Ankara ve İstanbul'da tanzim satış noktaları kuruldu.
ANKARA'DA SAYI ARTACAK
AA'da yer alan bilgiye göre, Ankara'da İlk etapta kurulan 15 tanzim satış noktası şöyle:
- Abdi İpekçi Parkı
- Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı
- Kurtuluş Parkı
- Altındağ Ulus Metrosu çıkışı
- Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı
- Hasköy Cemre Parkı
- Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı
- Keçiören Belediyesi önü
- Pursaklar Hicret Camisi önü
- Etimesgut Belediyesi karşısı
- Sincan Lale Meydanı
- Mamak Şafaktepe Parkı
- Mamak Bostancık Caddesi
- Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı
- Gölbaşı Belediyesi
Belirtilen bölgelerde bir mobil otobüs, 2 tır ve 32 metrekareden oluşan 12 adet çadırla hizmet verilecek. Başkentte 30 noktada, özellikle pahalı ürünler domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan, kabak ve patatesin yer alması bekleniyor. Ürünlerin Ankara'ya gelmeye başladığı, satışların bugünden itibaren başlayacağı öğrenildi.
İSTANBUL'DAKİ TANZİM SATIŞ NOKTALARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 34 ilçede 50 ayrı noktada büyük çadırlar açılacak. Geri kalan Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca'da üreticilik de yapıldığından bu ilçelerde satış yapılmayacak.
İşte İstanbul'daki tanzim satış noktalarının listesi:
- Kağıthane Meydanı
- Ümraniye Meydanı
- Mecidiyeköy Meydanı
- Esenler Meydanı
- Avcılar Meydanı
- Esenyurt Meydanı
- Kadıköy Meydanı
- Çekmeköy Meydanı
- Bakırköy Meydanı
- K.Çekmece Meydanı
- Aksaray Meydanı
- Zeytinburnu Meydanı
- Eminönü Meydanı
- Bahçeşehir 1.Kısım
- Taksim Meydanı
- Başakşehir 2.Etap Metro Çıkışı
- Kasımpaşa Kızılay Meydanı
- Büyükçekmece
- Beylikdüzü Meydanı
- Eyüpsultan Meydan
- Bayrampaşa Meydanı
- Ataşehir Örnek Mahallesi
- Bağcılar Meydanı
- Beykoz Kavacık Meydan
- Güngören Meydanı
- Üsküdar Kirazlıtepe
- Sultanbeyli Meydanı
- Fatih Karagümrük Meydan
- Sultangazi Meydanı
- Bostancı Lunapark
- GOP Meydanı
- Pendik Sahil Meydan
- Sarıyer Meydanı
- Halkalı Meydan
- Beşiktaş Meydanı
- Ümraniye Meydan Avm Otopark
- Üsküdar Meydanı
- Ataşehir Meydan
- Şirinevler Meydanı
- İstinye İspark
- Kartal Meydanı
- Zeytinburnu Avm
- Maltepe Meydanı
- Alibeyköy Silahtar
- Pendik Meydanı
- Haliç
- Tuzla MeydanI
- Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi
- Sancaktepe Meydanı
- Esenler 100.Yıl Mahallesi
(EKONOMİ SERVİSİ)