CHP Milletvekili Aydın Özer: Tanzim satışla ucuzluk gelmez

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Toptancı Hali’nde üretici, komisyoncu ve tüccarları ziyaret etti. Özer burada yaptığı açıklamada, “Kimseyi kandırmaya gerek yok, tanzim satışla ucuzluk gelmez” dedi.

KÜÇÜK ÇİFTÇİ BANKADAN KREDİ KULLANAMAZ

Kimsenin günah keçisi ilan edilmemesi gerektiğini söyleyen Özer, “Çiftçimiz üretmekten başka bir şey düşünmez. Komisyoncu da üretimin sürekliliğini sağlar. Küçük çiftçi bankadan kredi kullanamaz, komisyoncu çiftçiye sıcak para sağlar, sermaye sağlar. Komisyoncu fide alır, çiftçinin gübre ve ilaç almasını sağlar. Çiftçi adına ürünü satar. Yasayla belirlenmiş olan yüzde 8 payını alır, örneğin 100 liraya satmışsa içinden 8 lira alır, bunu da ürünün sattığı çiftçiden alır. Piyasaya etki eden birisi değildir. Yani burada kimse çok paralar kazanmıyor” dedi.

GİRDİ MALİYETLERİ ÇOK YÜKSEK

Hükümetin günü birlik uygulamalara gitmesiyle tarımdaki sorunların çözülemeyeceğine vurgu yapan Özer, tanzim satış uygulamasını da eleştirdi. Önümüzdeki günlerde havaların ısınmasıyla doğal ucuzluğun geleceğini savunan Özer “Önemli olan üretimin miktarının artması” dedi. Özer şöyle devam etti:

“Günübirlik uygulamalarla tarımın sorunları çözülmez. Kesin sonuca, üreticinin desteklenmesiyle ulaşılır. Bugün üreticiye olan destekler düşük. Gübre maliyetleri, ilaç maliyetleri ve fide maliyetleri çok yüksek. Üretim az, talep fazla olduğu için fiyatlar yüksek. Mart ayı geldiğinde domates daha hızlı kızaracak. Biberler, patlıcanlar daha çok hasat edilecek. Bu da doğal olarak ucuzluğu getirecektir” dedi. (Antalya/EVRENSEL)