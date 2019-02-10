Ekoloji Birliği Ege Bölge Toplantısı Aydın’da yapıldı

Ekoloji Birliği, Ege Bölge Toplantısı’nı Aydın’da gerçekleştirdi. Aydın, Muğla ve İzmir’in dört bir yanından gelen yerel ekoloji direnişçileri sorunlarını ve birlikte mücadeleyi konuştu.

Aydın Şükran Güngör Sahnesinde gerçekleştirilen toplantının açılışını AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili yaptı. Yaşam alanlarına yönelik sermaye saldırısının en yoğun hissedildiği yerlerden birisi olan Aydın’da Ekoloji Birliği bölge toplantısının gerçekleştirildiğini belirten Vergili, “Biz birleşerek, dayanışmayla topraklarımızı koruyacağız. Bu artık bir yaşam mücadelesi. Yerel seçimlerde yaş alanlarımızı kirletmek isteyenlere gerekli yanıtı vereceğiz” dedi.

EGEÇEP’TEN EKOLOJİ BİRLİĞİ’NE GİDEN SÜREÇ

EGEÇEP Eş Dönem Sözcüsü Berrin Esin Kaya da EGEÇEP’in kuruluş süreci ve ülkedeki ekoloji mücadelesini aktararak, “Mücadele ülkeye yayıldıkça yerellerin kendi mücadelelerinde yalnızlıkları daha belirgin oldu. Ege Bölgesinde direnişlerin birleştirilmesi, ortak dayanışma ağının oluşturulması için geçtiğimiz yıl Ekoloji Birliği Kuruldu. Mücadelelerin birbiriyle dayanışmasını sağladığımız ölçüde yaşam alanlarımızı saldırılara karşı koruyabiliriz” dedi.

EKOLOJİ BİRLİĞİ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Ekoloji Birliği Eş Dönem Sözcüsü Süheyla Doğan Ekoloji Birliğinin Bergama ve Eskişehir Toplantıları ile kurulduğunu ve geçtiğimiz aylarda Ankara’da meclisini topladığını belirtti. Ülkede gelişen ekolojik olaylara ve hükümet politikalarına karşı anında refleks gösteren bir örgütlenme süreci içinde olduklarını ve bunun etkisini her geçen gün daha çok gösterdiğini ifade eden Doğan, yapılan basın açıklamaları ile ilgili bilgiler verdi. Ekoloji Birliği’nin Karadeniz’le, Akdeniz’deki, Van’la Trakya’daki ekoloji mücadelelerini birleştirmeyi hedeflediğini belirten Doğan, “Şu an 60 bileşenimizle ülkenin dört bir yanındaki ekoloji hareketlerinin mücadelesini birleştirmeye çalışıyoruz” dedi. Doğan, Kazdağı’ndaki ekoloji mücadelesinde olan bitenleri de aktardı.

ÇEPEÇEVRE YAŞAM SEÇKİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Çepeçevre Yaşam programının Ege’deki ekoloji mücadeleleri seçkisi alkışlarla karşılandı. Bu gösterimin ardından moderatörlüğünü EGEÇEP Dönem Sözcüsü Berrin Esin Kaya ve Tire Başköylülerin Sözcüsü Sami Şengün tarafından yapılan forum gerçekleştirildi.

Forumdan önce siyasi parti temsilcileri ve kurum temsilcileri toplantıyı selamlayan kısa konuşmalar yaptı. Forumun ilk bölümünde Ege bölgesindeki ekoloji mücadeleleri, sorunlar, gelişen süreçler ve mücadelenin şu anki durumuna dair yerel mücadelelerden deneyimler aktarıldı.

Toplantıya Aydın’da son dönemlerde korakor bir mücadele veren Kızılcaköy, Başköy, Yılmazköy, Dereağzı. Germencik köylüleri, Muğla Yatağan Turgut ve Gökgedik, Ayvalık, Turgutlu, Karaburun, Foça, Yeni Foça, Kazdağı, Çine, Kuşadası, Söke, Denizli, Menderes İnisiyatifi, Ödemiş gibi yerlerden ekoloji örgütleri ve yaşam savunucuları geldi.

Konuşmalardan bazıları şöyle:

"DİRENMEZSEK AYAĞIMIZI BASACAK TOPRAK BIRAKMAYACAKLAR"

Leyla Çiyanşen (Kızılcaköy): Topraklarımızın yarısını otoban aldı diğer yarısını da JES’ler almak istiyor. Burası bizim yaşam alanımız. Burası JES olmayacak. Kimse bizim fikrimizi almadı, ne diyorsunuz demedi.

Köylü efendi diyorlar, biz yetiştireceğiz, onlar yiyecek. Ayağımızı basacak toprak bırakmadınız memlekette. Hepimiz gözümüzü açacağız, akıllı olacağız. Köylüysek akılsız değiliz. Ayaklanacağız Ankara’ya yürüyeceğiz, hakkımızı öyle arayacağız

Benim adamın arabasına ben koşuyorum diye trafik ceza yazıp duruyor. Polisle jandarma hepsi karşımızda. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz.

"BİZ HALK HAREKETİYİZ"

Kahveden adamları sopayla topluyoruz. Kadınların olduğu yerde birlik bereket olur.

JES’ler her tarafı yakıp yok etti. Bu millet ne yiyecek ne içecek. Yolları kapatacağız, Ankara’ya yürüyeceğiz, olmadı meclise çadır kurup oturacağız. Bize bizden başkasının faydası olmaz. Köylüler hep beraber olup direneceğiz. Bizim hareketimiz halk hareketi. Bunları başımızdan defetmek bizim elimizde.

Selahattin Bağlı (Koza Hareketi Derneği): Hepimizin amacı birlikte hareket edebilmek ve sermaye güçlerine karşı yaşam alanlarımızı korumaktır. Kızılcaköyün direniş çadırı gibi bir çadırı Ödemiş’in köylerinde biz kuracağız.

CERATTEPE MÜCADELESİNDEN AYDIN’A SELAM

Nurcan Ay Katırcı (Yeşil Artvin Derneği): Sizin inancınız ülkedeki tüm ekoloji direnişleri için mutluluk ve umut kaynağı oluyor.

Ayşe Çetin (Yılmazköy): Çocuklarımı zeytinle büyüttüm ben. 4 çocuğumu da zeytinle okuttum. Şimdi zeytinliklerimizi elimizden alıp JES yapmak istiyorlar. Davalar açıyoruz kazandığımız davaları tekrar elimizden alıyorlar. Başkan başlıyoruz.

Ufuk Göçmen (Büyük Menderes Havzası Denizli bileşeni): En sorunlu bölgelerden birisinden geliyorum. Sanayi çok iyi ama sanayinin bedeli olarak havzamız sanayi atıklarıyla kirletiliyor. Dinar’daki termik santral kurulduğunda Menderes suyunun Söke’ye akması mümkün olmayacak.