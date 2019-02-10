Erdoğan: AKM, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacak

İstanbul Taksim Meydanı'nda içerisinde millet kıraathaneleri olacak Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan Erdoğan, "Temelini atacağımız bina sadece bir kültür merkezi değildir. Bu aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kasteden vatan millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacaktır. Yeni AKM tamamlandığında jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır" ifadelerini kullandı. Konuşmasında sık sık Gezi eylemlerine değinen Erdoğan "Sözde sanatseverlerin Gezi olayları sırasında neler yaptıklarını, milletimizi hemen yanıbaşımıza nasıl aşağıladıklarını, terör örgütlerinin paçavralarıyla buradaki eski binayı nasıl kirlettiklerini hepimiz çok iyi biliyor hatırlıyoruz" dedi. Bugün 10 yıllık bir sabrın ürününü topladıklarını söyleyen Erdoğan "Eski binayı kendi marjinal çevrelerinin ideolojilerine alet eden çevreler, bütün enerjilerini projelerimizi engellemek için harcadılar" dedi. Erdoğan ayrıca Rami kışlasını da İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapacaklarını belirtti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"GEZİ'DE AKM'Yİ ESNAFIMIZIN MALINI MÜLKÜNÜ YAĞMALAMANIN ARACI HALİNE GETİRDİLER"

"İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni 2 yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlayarak sanatçılarımızın ve sanatseverlerin hizmetine sunacağız. Projenin toplam yatırım bedeli 860 milyon lira. Eski yapının yıkılıp daha güzel daha modern daha ferah bir bina inşasına karşı çıkanlar kültür sanat hassasiyetiyle değil ideolojik bağnazlıkla hareket ediyordu. Ecdadın deyimiyle bu çevreler üzüm yemenin değil, bağcıyı dövmenin peşindeydi. Güya Atatürk Kültür Merkezi hassasiyetiyle hareket edenler, Gezi'de Atatürk Kültür Merkezini demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler."

Erdoğan’dan AKM açıklaması: Çatlayın patlayın bak yıktık

İÇİNDE MİLLET KIRAATHANELERİ OLACAK

"AKM projesinde çalışma odaları, kayıt sütüdyoları ve prova salonları, sanat galerileri, millet kıraathaneleri de yer alıyor. Hem mimari, hem estetik hem de kullanım bakımından göz dolduran bu eserin ülkemizin sanat faaliyetlerini daha da zenginleştireceğine inanıyorum."

Erdoğan açıkladı: AKM yıkılıyor, opera binası yapılacak

"AKM'Yİ YIKIP CAMİ YAPACAĞIMIZI, AVM YAPACAĞIMIZI SÖYLEDİLER"

"Biliyorsunuz bu projeyi bu aşamaya getirene kadar çok mücadeleler verdik. Eski binayı kendi marjinal çevrelerinin ideolojilerine alet eden çevreler, bütün enerjilerini projelerimizi engellemek için harcadılar. Akla mantığa sığmayan iftiralar ve iddialarla, bunlar yeterli olmayınca sokakları yakıp yıkarak engellemeye çalıştılar. AKM'yi yıkıp cami yapacağımızı, AVM yapacağımızı söylediler."

"ZULÜM 1453'TE BAŞLADI" YAZARLARKEN BUNLARA BOYUN EĞMEDİK

"Kültür sanat için değil ideolojik bağnazlıkla hareket ettiler. Bu sözde sanat severlerin Gezi olayları sırasında neler yaptıklarını, milletimizi hemen yanıbaşımıza nasıl aşağıladıklarını, terör örgütlerinin paçavralarıyla buradaki eski binayı nasıl kirlettiklerini hepimiz çok iyi biliyor hatırlıyoruz. Güya AKM hassasiyeti ile hareket edenler Gezi'de AKM'yi demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın, sokakları yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler. Burada yaşadık. Ne yapacaktık, seyir mi edecektik? Günlerce sokakları yakıp yıkarken sokaklara "Zulüm 1453'te başladı" yazarlarken bunlara boyun eğmedik. Fikren ve zihnen bu topraklarla tüm bağını koparmış sokak bağnazlarına rağmen ülkemize ve sanatımıza dev bir eser kazandırmak için yolumuza devam ettik."

"AKM VATAN VE MİLLET DÜŞMANLARINA VERİLMİŞ EN GÜZEL CEVAP OLACAKTIR"

"İşte bugün 10 yıllık bir sabrın ürününü topluyoruz. İstanbul kendini bu projede bulacaktır. Temelini atacağımız bina sadece bir kültür merkezi değildir. Bu aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kasteden vatan millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacaktır. Yeni AKM tamamlandığında jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır."

Mimarlar Odası'ndan yeni AKM projesine tepki

"RAMİ KIŞLASINI KÜTÜPHANE YAPIYORUZ"

"Şimdi buradan bir müjde daha veriyorum. Rami kışlasını da İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapıyoruz. İnşaallah hedef 6 milyon ciltlik bir kütüphaneyi ülkemize kazandırmak."

‘AKM’yi yıkmak da yıkıma terk etmek de suç’

"ARTIK HİÇ KİMSE KÜLTÜR VE SANATTA ÜLKEMİZİ VASARA MAHKUM EDEMEYECEK"

"Bu hafta mecliste görüşülecek bir kanunla kitap ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfıra düşürülmesi uygulaması hem yayıncı, hem satıcıları kapsayacak şekilde genişliyor... Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak. Amacımız daha çok okuyan, düşünen, tefekkür eden bir duruma gelmek. Artık hiç kimse, hiçbir kesim kültür ve sanatta ülkemizi vasata mahkum edemeyecek. Yani artık kitapta, dergide gazete vergi olmayacak." (HABER MERKEZİ)