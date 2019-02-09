Çorum’da, Evrensel Gazetesi ile dayanışma yemeği düzenlendi

Çorum’da pek çok siyasi parti, dernek ve kurum temsilcisinin katılımı ile Evrensel gazetesiyle dayanışma yemeği düzenlendi. Burada konuşan Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, "Erdoğan kürsüden ‘kriz yok’ dedikçe çarşıdaki, pazardaki yangını kimse görmesin istiyor. İktidar gerçeğin görünmemesini istiyor" dedi.

Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen dayanışma gecesine Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Özgür Kılıç, CHP Alaca Belediye Başkan Adayı Sedat Genç, EMEP İl Başkanı Cafer Gökmen, HDP İl Başkanı Ümit Küçükbayatlı, CHP Belediye Meclisi üyeleri, Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Gül, Hacı Bektaş Vakfı ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği yöneticileri, Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Av. Ahmet Özdel, mahalle muhtarları, muhtar adayları ve Evrensel okurları katıldı.

Dayanışma gecesinde, tek parti tek adam rejiminin inşa edildiği ve buna uygun tek sesli bir medya oluşturma girişimlerine karşı emek demokrasi güçlerinin medya özgürlüğünü savunması ve dayanışma etkinlikleri yapmasının anlamlı olduğu belirtildi. Muhalif medyayı ortadan kaldıran ve medya özgürlüğünün “tek adama biat”a indirgendiği bu süreçte Evrensel gazetesi ile dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Fotoğraf: Evrensel

"GERÇEĞİN GÖRÜNMESİNİ İSTEMİYORLAR"

Çorum Evrensel okurları adına Muharrem Özünel’in açış konuşmasının ardından bir konuşma yapan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, “İktidar gerçeğin görünmemesini istiyor. Erdoğan kürsüden ‘kriz yok’ dedikçe çarşıdaki, pazardaki yangını kimse görmesin istiyor. ‘Türkiye özgür bir ülke, ileri demokrasiyi uyguluyoruz’ derken baskının ve kutuplaştırma siyasetinin üstünü örtmeye çalışıyor. İktidar ne yaparsa yapsın gerçekler gün gibi ortaya çıkıyor. İktidarın yaptığı baskı ve zulüm politikası aslında yeni değil. Öncellerinden aldığı geleneği aynen devam ettiriyorlar. Onların geleneğinde baskı, zulüm ve kutuplaştırma var. Muhalefetin geleneğinde ise mücadele, demokrasi ve özgürlükleri savunmak var” dedi.

“Sanki 25 yıldır yerel yönetimlerde kendileri yokmuş gibi, sanki 17 yıldır ülke yönetiminde kendileri olmamış gibi ‘kentlere ihanet edildi’ diyebiliyorlar” diyen Gürkan, Ankara’da Melih Gökçek, İstanbul’da Kadir Topbaş ve daha birçok ilde belediye başkanlarının neden görevden alındığını sordu.

"ZULÜMLE ABAD OLMAK İSTİRYORLAR"

AKP iktidarının zulümle, zorbalıkla, baskı ve kutuplaştırma ile abad olmak istediğini belirten Gürkan, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Tek adam, tek parti yönetimini inşa etmek istiyorlar. Bunun adı siyasi literatürde faşizmdir. Baskı politikalarına karşı demokrasi, özgürlük ve barış istiyoruz. Bu nedenle yerel seçim aynı zamanda demokrasi mücadelesinin de bir sürecidir.

Tek adam yönetimine karşı halkın söz sahibi olduğu bir yönetim tarzı diyoruz. Halkçı belediyecilik ve demokratik yönetim diyoruz. Baskılara karşı özgürlük, kutuplaştırma siyasetine karşı kardeşlik diyoruz. Tıpkı 7 Haziran’da başardığımız gibi örgütlü gücümüzle geleceğimizi hiçbir liderin tek başına vicdanına emanet etmeyeceğiz. Başaracağız ve biz kazanacağız.”

"KENTİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKALIM"

Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Av. Ahmet Özdel de yaptığı konuşmada Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Çok sayıda siyasi parti, sendika, demokratik kitle örgütü, kurum ve kuruluşun katılımıyla oluşturulan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun kentte yıllardır ortak mücadeleyi örgütlediğini ifade eden Özdel, “Bu birlikteliği seçim sürecinde de ilerletmek istiyoruz. Hedefimiz özgürlüklerin ve kardeşliğin hakim olduğu bir Çorum. Hitit güneşinin doğduğu bu topraklarda bu kentin geleceğine sahip çıkalım” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Konuşmaların ardından gece, Abdal Haluk Tolga İlhan’ın konseriyle devam etti. (Çorum/EVRENSEL)

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