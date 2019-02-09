09 Şubat 2019 15:31

Çorum’da, Evrensel Gazetesi ile dayanışma yemeği düzenlendi

Çorum’da Evrensel gazetesi ile dayanışma yemeği düzenlendi. Burada konuşan EMEP Genel Başkanı Gürkan: İktidar, gerçeklerin görünmemesini istiyor.

Çorum’da, Evrensel Gazetesi ile dayanışma yemeği düzenlendi

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan | Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Çorum’da pek çok siyasi parti, dernek ve kurum temsilcisinin katılımı ile Evrensel gazetesiyle dayanışma yemeği düzenlendi. Burada konuşan Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, "Erdoğan kürsüden ‘kriz yok’ dedikçe çarşıdaki, pazardaki yangını kimse görmesin istiyor. İktidar gerçeğin görünmemesini istiyor" dedi.

    Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen dayanışma gecesine Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Özgür Kılıç, CHP Alaca Belediye Başkan Adayı Sedat Genç, EMEP İl Başkanı Cafer Gökmen, HDP İl Başkanı Ümit Küçükbayatlı, CHP Belediye Meclisi üyeleri, Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Gül, Hacı Bektaş Vakfı ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği yöneticileri, Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Av. Ahmet Özdel, mahalle muhtarları, muhtar adayları ve Evrensel okurları katıldı.

    Dayanışma gecesinde, tek parti tek adam rejiminin inşa edildiği ve buna uygun tek sesli bir medya oluşturma girişimlerine karşı emek demokrasi güçlerinin medya özgürlüğünü savunması ve dayanışma etkinlikleri yapmasının anlamlı olduğu belirtildi. Muhalif medyayı ortadan kaldıran ve medya özgürlüğünün “tek adama biat”a indirgendiği bu süreçte Evrensel gazetesi ile dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

    Fotoğraf: Evrensel

    "GERÇEĞİN GÖRÜNMESİNİ İSTEMİYORLAR"

    Çorum Evrensel okurları adına Muharrem Özünel’in açış konuşmasının ardından bir konuşma yapan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, “İktidar gerçeğin görünmemesini istiyor. Erdoğan kürsüden ‘kriz yok’ dedikçe çarşıdaki, pazardaki yangını kimse görmesin istiyor. ‘Türkiye özgür bir ülke, ileri demokrasiyi uyguluyoruz’ derken baskının ve kutuplaştırma siyasetinin üstünü örtmeye çalışıyor. İktidar ne yaparsa yapsın gerçekler gün gibi ortaya çıkıyor. İktidarın yaptığı baskı ve zulüm politikası aslında yeni değil. Öncellerinden aldığı geleneği aynen devam ettiriyorlar. Onların geleneğinde baskı, zulüm ve kutuplaştırma var. Muhalefetin geleneğinde ise mücadele, demokrasi ve özgürlükleri savunmak var” dedi.

    “Sanki 25 yıldır yerel yönetimlerde kendileri yokmuş gibi, sanki 17 yıldır ülke yönetiminde kendileri olmamış gibi ‘kentlere ihanet edildi’ diyebiliyorlar” diyen Gürkan, Ankara’da Melih Gökçek, İstanbul’da Kadir Topbaş ve daha birçok ilde belediye başkanlarının neden görevden alındığını sordu.

    "ZULÜMLE ABAD OLMAK İSTİRYORLAR"

    AKP iktidarının zulümle, zorbalıkla, baskı ve kutuplaştırma ile abad olmak istediğini belirten Gürkan, konuşmasına şu şekilde devam etti:

    “Tek adam, tek parti yönetimini inşa etmek istiyorlar. Bunun adı siyasi literatürde faşizmdir. Baskı politikalarına karşı demokrasi, özgürlük ve barış istiyoruz. Bu nedenle yerel seçim aynı zamanda demokrasi mücadelesinin de bir sürecidir.

    Tek adam yönetimine karşı halkın söz sahibi olduğu bir yönetim tarzı diyoruz. Halkçı belediyecilik ve demokratik yönetim diyoruz. Baskılara karşı özgürlük, kutuplaştırma siyasetine karşı kardeşlik diyoruz. Tıpkı 7 Haziran’da başardığımız gibi örgütlü gücümüzle geleceğimizi hiçbir liderin tek başına vicdanına emanet etmeyeceğiz. Başaracağız ve biz kazanacağız.”

    "KENTİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKALIM"

    Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Av. Ahmet Özdel de yaptığı konuşmada Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Çok sayıda siyasi parti, sendika, demokratik kitle örgütü, kurum ve kuruluşun katılımıyla oluşturulan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun kentte yıllardır ortak mücadeleyi örgütlediğini ifade eden Özdel, “Bu birlikteliği seçim sürecinde de ilerletmek istiyoruz. Hedefimiz özgürlüklerin ve kardeşliğin hakim olduğu bir Çorum. Hitit güneşinin doğduğu bu topraklarda bu kentin geleceğine sahip çıkalım” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    Konuşmaların ardından gece, Abdal Haluk Tolga İlhan’ın konseriyle devam etti. (Çorum/EVRENSEL)

    Karşıyaka'da Evrensel ile dayanışma etkinliği düzenlendi

    Karşıyaka'da Evrensel ile dayanışma etkinliği düzenlendi

    Balçova’da Evrensel ile dayanışma etkinliği düzenlendi

    Balçova’da Evrensel ile dayanışma etkinliği düzenlendi

    Manisa'da Evrensel ile dayanışma kahvaltısı düzenlendi

    Manisa'da Evrensel ile dayanışma kahvaltısı düzenlendi

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Erdoğan'ın azarladığı işçiler: Provokatör değiliz hakkımızı arıyoruz
    SONRAKİ HABER

    İMO: Kartal'da binanın çökmesinin asıl sebebi İmar Affı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    17 yıllık popülist politikaların ayağa dolanma zamanıdır!

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Akıllı şehir: Bir neoliberal distopya

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Başarılı bir TİS için tek yol işçilerin sahneye çıkmasıdır

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Farklı yönetim şekli olabilir mi?

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Çürümüş, kokuşmuş bir iktidar oyunu

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Ciğeri kediye, veriyi Facebook’a emanet etmek

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Türkiye kupası sona erdi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Antep'te Şireci Tekstil'de çalışan işçiler iş bıraktı
    Antep'te Şireci Tekstil'de çalışan işçiler iş bıraktı

    Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Şireci Tekstil'de 3-11 vardiyasında çalışan işçiler ücretlerine zam yapılması talebiyle iş bıraktı.

    Sarı Yeleklilerin eylemleri 13'üncü haftasında sürdü
    Sarı Yeleklilerin eylemleri 13'üncü haftasında sürdü

    Sarı Yeleklilerin Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı düzenlediği eylemler, 13'üncü haftasında da devam etti. Eylemlere 12 bin kişi katıldı.

    GÜNCELLENDİ
    HDP’den Mersin’de miting: Adalet, özgürlük ve demokrasi
    HDP’den Mersin’de miting: Adalet, özgürlük ve demokrasi

    HDP Mersin'de tecridin kaldırılması ve açlık grevlerine destek amacıyla miting düzenledi.

    GÜNCELLENDİ
    İMO: Kartal'da binanın çökmesinin asıl sebebi İmar Affı
    İMO: Kartal'da binanın çökmesinin asıl sebebi İmar Affı

    İMO İstanbul Şube Başkanı Suna, Erdoğan'ın "kentsel dönüşüm" açıklamasını değerlendirdi: Acilen yapı envanteri çıkarılarak risk sıralaması yapılmalı

    GÜNCELLENDİ
    Kartal'da 3 katı kaçak bina çöktü: 18 kişi öldü
    Kartal'da 3 katı kaçak bina çöktü: 18 kişi öldü

    Kartal'da 7 katlı bina çöktü. 18 kişi hayatını kaybetti. Binanın 3 katının kaçak, alttaki atölyenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Yayın yasağı geldi.

    GÜNCELLENDİ
    13. Aykut Kence Evrim Konferansı, binlerce genci evrimle buluşturuyor
    13. Aykut Kence Evrim Konferansı, binlerce genci evrimle buluşturuyor

    ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu tarafından düzenlenen ve ilk kez ODTÜ dışında bir salonda gerçekleşen 13. Aykut Kence Evrim Konferansı başladı.

    Hamile eşini öldüren katile verilen indirime, kadın hakim şerh koydu
    Hamile eşini öldüren katile verilen indirime, kadın hakim şerh koydu

    Eşini öldürdüğü için yargılanan katilin cezasına üst üste 'iyi hal indirimi' uygulanmasına, kadın hakim muhalefet şerhi koydu.

    GÜNCELLENDİ
    Ölüm tehditleri alan genç kadın sesini duyurmaya çalışıyor
    Ölüm tehditleri alan genç kadın sesini duyurmaya çalışıyor

    Bengi Ekin Sarı adlı genç kadın, Emir Öztürk adlı erkeğin kendisini taciz ettiğini ifade ederek tehdit mesajlarını paylaştı ve yardım çağrısı yaptı.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    GÜNCELLENDİ
    "Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaştı" iddiası
    "Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaştı" iddiası
    GÜNCELLENDİ
    Kayserispor, Fenerbahçe karşısında tek golle 3 puana uzandı: 1-0
    Kayserispor, Fenerbahçe karşısında tek golle 3 puana uzandı: 1-0
    Öykü Günleri 17. kez ‘merhaba’ diyecek
    Öykü Günleri 17. kez ‘merhaba’ diyecek
    Yönetmen Ezel Akay sinema yasasını değerlendirdi: Sinemayı köreltir
    Yönetmen Ezel Akay sinema yasasını değerlendirdi: Sinemayı köreltir
    Çorum’da, Evrensel Gazetesi ile dayanışma yemeği düzenlendi
    Çorum’da, Evrensel Gazetesi ile dayanışma yemeği düzenlendi

    Çorum’da Evrensel gazetesi ile dayanışma yemeği düzenlendi. Burada konuşan EMEP Genel Başkanı Gürkan: İktidar, gerçeklerin görünmemesini istiyor.

    Erdoğan'ın azarladığı işçiler: Provokatör değiliz hakkımızı arıyoruz
    Erdoğan'ın azarladığı işçiler: Provokatör değiliz hakkımızı arıyoruz

    Kadro istedikleri için Erdoğan tarafından Sivas mitinginde azarlanan işçiler: Biz ne teröristiz ne de provokatör. Biz hakkımızı arayan insanlarız

    Salteks'te sendika üyesi 20 işçi hainlikle suçlanarak işten atıldı
    Salteks'te sendika üyesi 20 işçi hainlikle suçlanarak işten atıldı

    İstanbul Çatalca'da kurulu Salteks Tekstil'den TEKSİF'e üye oldukları için atılan 20 işçi, firma önünde eylem yaptı, sendikanın tanınmasını istedi.

    Cumartesi Anneleri: Mehmet Şirin Maltu için adalet istiyoruz
    Cumartesi Anneleri: Mehmet Şirin Maltu için adalet istiyoruz

    Cumartesi Anneleri 724. haftada, 1995 yılında gözaltında kaybedilen 17 yaşındaki Mehmet Şirin Maltu'nun akıbetini sordu.

    2019 yerel seçimine dair merak edilen 11 soru ve yanıtları
    2019 yerel seçimine dair merak edilen 11 soru ve yanıtları

    Yerel seçime 12 siyasi parti katılacak, kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek.

    Bingöl Kiğı’da madencilik projesine mahkeme "dur" dedi
    Bingöl Kiğı’da madencilik projesine mahkeme "dur" dedi

    Bingöl'de yapılmak istenen maden için verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararı iptal edildi. Bu karar, Bingöl’de iptal edilen ilk madencilik projesi.

    GÜNCELLENDİ
    ALS, SMA, MS ve DMD hastalıkları için Mecliste komisyon kurulacak
    ALS, SMA, MS ve DMD hastalıkları için Mecliste komisyon kurulacak

    ALS, SMA, MS ve DMD hastalıkları için Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, geçiş hükümeti denemesini redetti
    Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, geçiş hükümeti denemesini redetti

    Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, muhalefetin sunduğu geçiş hükümeti yasa tasarısının yok hükmünde olduğuna dair açıklama yayınladı.

    Guaido, "yabancı askeri müdahale" sorusuna olumsuz cevap vermedi
    Guaido, "yabancı askeri müdahale" sorusuna olumsuz cevap vermedi

    Kendisini Venezuela geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, yabancı askeri müdahaleye yeşil ışık yaktı: Mümkün olan her şeyi yapacağım

    Dijital platformlar ve sinema: Filmi evde izleme çağı mı?
    Dijital platformlar ve sinema: Filmi evde izleme çağı mı?

    Netflix ve benzeri dijital platformlara mercek tuttuğumuz dosyamızın 3. gününde bu servislerin sinema sektörüne etkilerini Şenay Aydemir ile konuştuk.

    Kirazlıtepelilere sunulan tercih: Ya mahalleyi boşalt ya asbest solu
    Kirazlıtepelilere sunulan tercih: Ya mahalleyi boşalt ya asbest solu

    Rantsal dönüşüme karşı direnerek evlerini boşaltmayı reddeden Kiraztepe halkı "Asbest soluyoruz" diyor.

    Avrupa Birliği ve Venezuela darbesi
    Avrupa Birliği ve Venezuela darbesi

    Eşi benzeri görülmemiş bu tavır, Rusya ve Çin’in etkilerini bastırmak için Washington’da geliştirilen, Berlin’in de katıldığı bir senaryonun parçası.

    ‘Kırk katır mı, kırk satır mı’ dayatmasına mahkum muyuz?
    ‘Kırk katır mı, kırk satır mı’ dayatmasına mahkum muyuz?

    Krizi fırsata çeviren patronlar 'gönüllü' çıkış adı altında işçilerin işlerine son veriyor.

    Patronlar işsizlik fonuna 2 verdi, 3 aldı!
    Patronlar işsizlik fonuna 2 verdi, 3 aldı!

    Patronların son üç yılda işsizlik fonuna ödediği miktar 23.7 milyar TL olurken, fondan kullandıkları miktar ise 33.1 milyar TL’yi buldu.

    Maduro: ABD gözlerini Venezuela halkının zenginliklerine dikmiş
    Maduro: ABD gözlerini Venezuela halkının zenginliklerine dikmiş

    Nicolas Maduro, Venezuela'nın içinden geçtiği süreci değerlendirdi: Demokrasi, halkın özgürlüğü, egemenlik ve barış tehdit altında.

    AKP İlçe Başkanı: Hırsız bizim hırsızımız, yanında yer alırız
    AKP İlçe Başkanı: Hırsız bizim hırsızımız, yanında yer alırız

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, AKP Mersin İlçe Başkanı Mehmet Ali Yetiş'in yaptığı konuşmanın görüntülerini yayınlandı.