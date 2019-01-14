Manisa'da Evrensel ile dayanışma kahvaltısı düzenlendi

Evrensel gazetesi ile dayanışma göstermek için Manisa'daki birçok okur dayanışma kahvaltısı etkinliğinde bir araya geldi. Yenimahalle Cem Evi'ndeki kahvaltıya Evrensel Gazetesi İzmir Temsilcisi Özer Akdemir, Manisa Tabip Odası, Eğitim Sen, Ses, Bes, Disk Gıda-iş, Disk Cam Keramik-iş, HBVAKV, Manisa Kadın Meclisi, YKKED, ADD, EMEP, ÖDP, HDP, CHP, İDP, TİP, Yeşiller Ve Sol Gelecek Partisi ve çok sayıda işçi emekçi katıldı.

Kahvaltıda konuşma yapan Özer Akdemir Evrensel'in tüm baskılara rağmen gazetecilik yapmaya ve gerçekleri halka buluşturmaya devam edeceğini belirterek “Manisa bölgesinde bütün işçi hareketlerinin, hak arama mücadelelerinin, Turgutlu Çaldağı’nda ekoloji mücadelesinin, Salihli’de jeotermale karşı mücadele edenlerin sesi olan Evrensel bu ülkede ezilenlerin, sömürülenlerin kadınların, Kürtlerin, işçi sınıfının yaşadıklarını anlatmayı kendine görev bilmiştir. Biz 1995’te yayın hayatımıza başlarken emeğin sesi gerçeğin habercisi olacağız demiştik o günden bugüne bütün baskılara rağmen emeğin sesi gerçeğin habercisi olma çabamızı sürdürüyoruz” dedi. (Manisa/EVRENSEL)