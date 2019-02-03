Karşıyaka'da Evrensel ile dayanışma etkinliği düzenlendi

İzmir Karşıyaka’da Evrensel gazetesi ile dayanışma yemeği düzenlendi. İsmail Cem kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe birçok siyasi kurum, sendika ve temsilcileri de katıldı.

Evrensel Gazetesi adına konuşma yapan İskender Bayhan, Evrensel'in çeyrek asırdır birçok milliyetten ve inançtan işçi ve emekçilerin gazetesi olduğunu vurgulayarak, “bizim için dayanışma sadece böylesi etkinliklerde buluşmak değil elbette, haberciliği ile gönüllü muhabirliği ile yazarlarıyla bütün bir hayat hikayesi ile işçi sınıfı ve emekçilerin gazetesi olmak onların yanında olmak en büyük görevi oldu ve Evrensel’in de aslında en büyük gücü o devasa dayanışmadan geldi” dedi.

Kurulduğundan bu yana Evrensel’in baskılara yabancı bir gazete olmadığını belirten Bayhan, “Bunun dışında gücünü okurundan, emekçilerden alan gazete ise neredeyse yok ama bu önümüzdeki dönem açısından da bize sadece sıkıntı getirmiyor sorumluluklar da getirmiştir. İzmir böyle bir kent. Bir ay içerisinde herhalde Türkiye işçi sınıfının en canlı, en umut verici başlıklarını İzmir’den attık. Tariş işçilerinin, İZENERJİ işçilerinin, İZBAN işçilerinin, Genel-İş'te örgütlü işçilerin mücadelelerinde en umutlu manşetler İzmir’den gelmiş. İzmir işçileri özel bir rol oynuyor onları kutluyor ve bu mücadeleyi birlikte sürdürüyoruz. Tek adam rejiminin bu kuşatmasını birlikte dağıttık ve bundan sonra da dayanışma ile dağıtacağımıza inanıyorum" dedi.

Şair Asım Gönen de geçen sene trafik kazası geçirerek uzun zamandır tedavi gören SES Izmir Şubesi Eski Başkanı ve KESK Disiplin Kurulu üyesi Rukiye Çakır için yazdığı şiiri okudu. (İzmir/EVRENSEL)