Ä°ÅŸsizlik fonu 128 milyar TL'ye ulaÅŸtÄ±, iÅŸsizler sadece 4,5 milyar aldÄ±

Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu'nun yÄ±l sonuna kadar 127,7 milyar TL olmasÄ± bekleniyor. Fondan iÅŸsizlere Ã¶denen pay ise sadece 4,5 milyar TL.

Ä°ÅŸsiz sayÄ±sÄ± 3,5 milyona, umudunu kaybettiÄŸi için iÅŸ aramayanlar da dahil edilerek hesaplanan geniÅŸ tanÄ±mlÄ± iÅŸsiz sayÄ±sÄ± ise 6,3 milyona ulaÅŸtÄ±. Ä°ÅŸsizlerin iÅŸsizlik maaÅŸÄ±ndan yararlanabilme oranÄ± ise çok düÅŸük.

2019 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YÄ±llÄ±k ProgramÄ±’nda Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu gelir ve giderlerine de yer verildi. Cumhuriyet'ten Mustafa ÇakÄ±r'Ä±n haberine göre, Bu yÄ±l toplam fon varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 127,7 milyar liraya ulaÅŸmasÄ± bekleniyor. Gelecek yÄ±l ise fonun varlÄ±k büyüklüÄŸünün 148,5 milyar liraya ulaÅŸacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Fonun varlÄ±ÄŸÄ±ndaki bu artÄ±ÅŸa karÅŸÄ±n, 2018’de aylÄ±k ortalama 430 bin kiÅŸi iÅŸsizlik ödeneÄŸi aldÄ±. 2018 iÅŸsizlik ödeneÄŸi giderlerinin 4,5 milyar lira olmasÄ± bekleniyor. Yani bu yÄ±l içerisinde iÅŸsizlere fondan toplam 4,5 milyar lira ödenecek. 128 milyar liraya ulaÅŸan fondan sadece 4,5 milyar liranÄ±n iÅŸsizlere ödenmesi dikkat çekti.

2019’da sosyal güvenlik kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n toplam gelirlerinin 402 milyar lira, toplam giderlerinin ise 449.7 milyar lira olmasÄ± öngörülüyor. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°ÅŸsizlik fonundan kamu bankalarÄ±na 11 milyar TL kaynak aktarÄ±ldÄ±

Ä°ÅŸsizlik arttÄ±: Enflasyondan sonra ÅŸimdi de iÅŸsizlik belasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 08:28

www.evrensel.net