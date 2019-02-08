DİSK-AR: Krizin faturası emekçilere yükleniyor

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) raporuna göre göstergeler krizin faturasının işçi sınıfına ve ücretli çalışanlara yüklenmek istendiğini gösteriyor.

‘Krizde Emeğin Durumu: Ekonomik Krizin İşçi Sınıfına ve Çalışma Yaşamına Etkileri’ raporuna göre, ekonomik durgunluğun ve küçülmenin, yüksek enflasyon ve yüksek işsizliğin birlikte görüldüğü 2018 krizinin etkileri uzun vadeli olacak ve krizden çıkış zaman alacak.

Raporda yer alan ifadeler şöyle, “Bir yandan tırmanan fiyatlar diğer yandan tırmanan işsizlik ve geçim şartlarının zorlaşması krizin emekçiler açısından en olumsuz sonuçları olarak ortaya çıkıyor. Göstergeler krizin faturasının işçi sınıfına ve ücretli çalışanlara yüklenmek istendiğini gösteriyor.”

Krizin en çarpıcı sonucunun ekonomik büyümedeki yavaşlama olduğu vurgulanan açıklamada, “Gayrisafi yurt içi hasıla 2018’in üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sadece yüzde 1.6 arttı” vurgusu yapıldı.

Araştırmanın tam metnine DİSK’in web sitesi disk.org.tr adresinden ulaşılabilir. (İstanbul/EVRENSEL)