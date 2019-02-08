08 Şubat 2019 07:57

Fatih'te iş hanının en üst katındaki döküm imalathanesinde yangın

Fatih'te 4 katlı bir iş hanının en üst katındaki döküm imalathanesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Fatih'te iş hanının en üst katındaki döküm imalathanesinde yangın

Fotoğraf: Soner Hasırcıoğlu/DHA

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    İstanbul Fatih'te 4 katlı bir iş hanının en üst katında bulunan döküm imalathanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

    Eminsinan Mahallesi Evkaf Sokak'ta bulunan 4 katlı bir iş hanının en üst katındaki döküm imalatı yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle sabah saat 06.30 sıralarında yangın çıktı.

    Hanın gece bekçisi iş yerinden dumanların yükseldiğini görünce durumu itfaiye ve polise bildirdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangına müdahale etti. İtfaiye erleri pencereden girdikleri iş yerinde alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

    Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuz duruma karşı hazır bekletildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı. İşyerinde maddi hasar meydana geldi.

    Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. (İstanbul/DHA)

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