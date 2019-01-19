Ruhsatsız işyerinde soba faciası: 2'si çocuk 3 işçi yaşamını yitirdi

Bayrampaşa'da bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan 4 işçi yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlendi. 4 işçiden 3'ü hayatını kaybederken, dumandan etkilenip zehirlenen bir işçi de hastaneye kaldırıldı. İşyerinin ruhsatsız olduğu belirlendi. Olay sonrası işyeri sahibi gözaltına alınırken, atölye de zabıta ekiplerince mühürlendi.

DHA'da yer alan habere göre, olay Terazidere Mahallesi'nde 18 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürsoy Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan kot iplik temizleme atölyesinde çalışan arkadaşları, mesai dışında işyerinde kaldıkları öğrenilen Hakan G. (15), Cuma Ç. (22) Yakup Y. (17) ile Ümit G.'ye (15) ulaşamadı. Durumdan şüphelenip polisi arayan iş arkadaşları atölyeye kontrole gitti. İçeri girdiklerinde arkadaşlarından Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin hareketsiz şekilde, Ümit G.'nin de fenalaştığını görüp polisi ve 112 Acil Servis'i aradılar. Çalışma arkadaşları, Ümit G.'yi dışarıya çıkarıp nefes almasını sağladı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de yaptıkları kontrolde Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin hayatını kaybettiğini belirdi. Sağlık görevlileri, dumandan zehirlenen Ümit G.'yi ilk müdahalenin ardından önce Bayrampaşa'da bulunan özel bir hastaneye sonra da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ümit G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin iş yerinde yaptığı detaylı incelemede, hayatını kaybeden 3 işçinin ısınmak üzere yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlendiğini belirlendi. Yaşamını yitiren işçiler Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin cenazeleri Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

İŞYERİ RUHSATSIZ, İŞÇİLER SİGORTASIZ ÇIKTI

Fotoğraf: DHA

Yapılan incelemelerde, işyerinin ruhsatsız, tüm işçilerin de sigortasız çalıştırıldığı belirlendi. Belediye ekipleri, polisin olay yeri çalışmasının ardından ruhsatsız olan işyerini mühürledi.

İŞYERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Ruhsatsız işyerinin sahibi Hüseyin E. | Fotoğraf: DHA

Polisin çalışmasının ardından işyeri sahibinin Hüseyin E. (24) isimli kişi olduğunu tespit edildi. Polis ekipleri olaydan kısa bir zaman sonra Hüseyin E.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Hüseyin E., Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Bayrampaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor. (HABER MERKEZİ)