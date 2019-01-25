3 işçinin hayatını kaybettiği işyerinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren işçilerin Bitlis'ten çalışmaya geldikleri ve ev kiralayacak paraları olmadığı için işyerinde kaldıkları ortaya çıktı.

Bayrampaşa Terazidere mahallesinde bir tekstil atölyesinde çalışan 3'ü çocuk 4 işçi, 19 Ocak günü yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlendi. Olayda Hakan Güneş (15), Yakup Yıldız (17) ve Cuma çiftçi (22) hayatını kaybederken, dumandan etkilenip zehirlenen 15 yaşındaki Ümit Güneş isimli işçi de hastaneye kaldırılmıştı. Güneş’in tedavisi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ederken olayın gerçekleştiği atölye ise mühürlendi. Gençlerin çalışma arkadaşları, bu işçilerin geçim sıkıntısı çektikleri için ev kiralayamadıklarını ve iş yerinde kalmak zorunda olduklarını aktardı.

Olayın yaşandığı binada çalışan işçiler Mehmet Kesik ve Hidayet Kesik yaşananları anlattı.

‘ÖLÜM GARİBANA ÇOK UCUZ BU TOPRAKLARDA’

Hidayet Kesik, olay anını şu sözlerle anlattı:

“Olay anında dışarıdaydım. Çalışan işçilerden biri gelip zile bastı. Daha sonra bağırma ve ağlama sesleri geldi. Yukarıda arkadaşlar birbirleriyle tartışıyor zannettim. Dışarıdan gelen işçi sırtında Ümit'i aşağıya getirdi. Ne olduğunu sordum? ‘Sobadan zehirlenmişler’ dedi. Yukarıya çıktığımda 3 kişinin hareketsiz yattığını ve gözlerinin hala açık olduğunu gördüm. Zehirlenmeden dolayı ağızlarından köpük çıkıyordu. Sobanın içine naylon ve plastik koymuşlar. Sobanın borusu ve kapağı da olmadığı için karbonmonoksitten zehirlenmişler. Uyudukları odanın pencereleri de kapalıydı.”

Arkadaşlarının çok iyi insanlar olduğunu belirten Kesik, “Ölüm garibanlara çok ucuz bu topraklarda. Dileğim bu tarz acı olayların yaşanmaması” dedi.

‘OLAYDAN SONRA DENETİM SIKILAŞTI’

Yaşamını yitiren 3 işçiyi tanıyan, aynı binadaki diğer işçi Mehmet Kesik ise ölen arkadaşlarının çok genç olduklarını dile getirdi. Arkadaşlarının Bitlis’ten İstanbul’a çalışmaya geldiğini aktaran Kesik, arkadaşlarının gelir sıkıntısı nedeniyle iş yerinde kaldıklarını kaydetti.

İşçilerin sigortasız çalıştırıldığını belirten Kesik, "İş yerlerinin de ruhsatı yokmuş. Normalde bu iş yerinin mühürlü olması gerekiyor. Olaydan önce kimse denetime gelmediği için mühür yoktu. İş yeri ancak olaydan sonra mühürlendi. Belediye şimdi sık sık denetlemeye geliyor” dedi. (İstanbul/MA)