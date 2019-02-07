BM raporu: Cemal Kaşıkçı planlanarak öldürüldü

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını yürüten Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, geçtiğimiz hafta Türkiye'de de sürdürdüğü çalışmalarıyla ilgili rapor yayımladı.

BM Özel Raportörü Agnes Callamard açıklamasında, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı önceden planlı bir şekilde vahşice öldürüldü. Kaşıkçı cinayeti Suudi Arabistan devlet yetkilileri tarafından gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

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Kendisiyle çalışan ekibin, Türkiye istihbarat servisi tarafından elde edilen 'ürpertici ve korkunç' ses kayıtlarının bir kısmına erişim sağladığını da belirten Callamard, "Suudi Arabistan, İstanbul'daki kendi konsolosluğunda işlenen cinayetin araştırılması konusundaki Türkiye'nin çabalarını da ciddi şekilde baltaladı" dedi. Callamard, Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgisi veya istihbaratı bulunanlardan soruşturma için yardım talep etti. (HABER MERKEZİ)

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