AKP'nin İzmir'e vaatleri: Yol, sanayi bölgeleri ve millet bahçeleri

'Mega' projelerini açıklayan AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, daha çok yol, sanayi bölgeleri ve millet bahçeleri vadetti. İzmir'i bu sefer 'Şirin'e benzeten Zeybekci, Körfez Geçiş Projesi'ni de yapmaya kararlı olduklarını dile getirdi.

Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AKP Nihat Zeybekci, kent için hazırladığı projeleri kamuoyuna açıkladı. Kaya Termal’deki programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, milletvekilleri, belediye başkanları, patronlar katıldı.

‘10 Numara İzmir’ başlığı altında hazırlanan 67 sayfalık kitapçıkta 10 bölümde yer alan projeler tanıtıldı. AKP'nin İzmir projelerinin arasında otoyıllar, battı çıktılar, Körfez Geçiş Projesi, limanlar, spor merkezleri, marinalar, serbest bölgeler, organiza sanayi bölgeleri, yazılım vadisi, gıda vadisi, millet bahçeleri, spor merkezleri, sanat merkezleri, otel sayılarının arttırılması, turizm merkezleri ve yeni şehir hastaneleri.

Projelerini odalarla ve uzmanlarla hazırladıklarını ileri süren İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Onlardan destek aldık. Sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerimizle ve partimizin hafızasıyla bir araya geldik. Binali Yıldırım’a teşekkür ediyorum. Hazırladıktan çok yararlandık. Hükümet olarak kayıtsız kalamıyoruz mega projelerimizle İzmir’e yaklaşıyoruz. Ferhat dağları dele dele İzmir’e geliyor. Niye İzmir’i güzel bir kıza, Şirin’e benzetiyoruz? Ünlü Ferhat koşa koşa gelirken zavallı Şirin’in hali pekiyi değil. Hedefimizde kimse yok. Yaratılanı hoş gördük yaratandan ötürü diyorsak seçileni hoş görürüz seçenden ötürü. Olmamıştır. Yanlış bir düğme iliklenmiştir arkasından gelen öyle gitmiştir. Ferhat geldiğinde Şirin, İzmir ne yapmalı? İkinci çevreyolu yapacağız. Şehrimizin trafiği rahat bir nefes alacak. 28 noktada battı çıktı yapacağız. Tramvay hattına 18 kilometrelik, İZBAN hattına da 70 kilometrelik ilavemiz olacak” açıklamasını yaptı.

Fotoğraf: DHA

KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ’NDE HASSASİYET ÇIKIŞI

Körfez geçişi hakkında konuşan Zeybekci, “Mutlaka körfezdeki kan akışını sağlamamız lazım. O daireyi tamamlamamız lazım. Dünyada örnekleri var. Mühendislik, mimarlık harikaları olan örnekler var. Bunların en önemlilerini de Türk mühendisleri yapıyor. Bunlar dünyada 2 numara. Körfez Geçiş Projesi’ndeki hassasiyetleri dikkate alarak başarılı olacağız. İzmir’i gerek yer altı gerek yer üstünde demir ağlarla öreceğiz. Bunun için çok çalıştık. Ayrıca körfezi Karaburun’a kadar deniz hatlarıyla kullanacağız” ifadelerini kullandı.

"İZMİR’İ SATTIRMAYACAĞIZ, PAZARLAYACAĞIZ"

Zeybekci, “Türkiye’deki işsizliğin çok üzerinde İzmir’de işsizlik sorunumuz var. OSB üretemiyoruz. Yatırımcıya yeni alan üretemiyoruz. Talep edilen alanları sunamıyoruz. Bu çok kolay bir iş. Yerel yönetimlerin sorumluluğunda, güç ve yetkisi de var. Planlamanızda bunları çözersiniz. Bunları çözdüm de geldim, ondan söylüyorum. Çok kısa bir zamanda çözeceğiz ve hızlı yürüyeceğiz. İzmir sanayi, bilim, teknoloji merkezi olacak. İzmir’i pazarlayacağız dediğimde geçen gün arkadan biri bağırdı, ‘İzmir’i sattırmayacağız’ dedi. Bizim aklımızdan öyle bir şey geçmemişti ki, senin aklında hiç çıkmıyorsa ona bir şey diyememeyiz” diye konuştu.

"YEMEZLER ARKADAŞLAR"

“İzmir’e hiç yakışmayan bir şey var” diyerek sözlerini sürdüren Zeybekci, “Söylerken bile başım öne eğiliyor. 4 buçuk milyonluk şehirde katı atık çöpleri dağlara, derelere, ovalara atılıyor. Sıfır sorumlulukla atılıyor. Bu İzmir’e yakışan bir şey değildir. Buradaki bütün sanayicilerimiz bir yerden ürün alacaksa gider oranın her şeyine bakar. Tüm hassasiyetlerine bakar. Türkiye’de katı atığını dağlara atan başka şehir kalmadı. Katı atıktan gelen suyun dereler halinde denize geldiği başka yer kalmadı. 1 buçuk yıl içinde çözeceğiz ve sıfır katı atık olacak bu şehirde. Tahammülümüz yok. Böyle bir şeyle yaşayamayız. Böyle bir utançla, ‘İzmir’i dünyaya pazarlıyoruz’, ‘turizm kenti İzmir’ diyemeyiz. Yemezler arkadaşlar! Bırakın onu gelecek neslimize yazıktır. 6 milyon 621 bin tonluk katı atığın her yıl tabiata atıldığını düşünsenize. Bazı yerlerde 100 metreye çıkmış derinliği. Allah korusun! Ama Allah’ın izniyle 1 Nisan itibariyle bu kardeşiniz gidecek o çöpün tepesine çökecek. Katlanmışız. Ama kaderimiz değil. Yanlış düğme iliklemişiz ve dönememişiz. Bu şehrin yağmur suyunu kanalizasyona veriyorsak arıtma var diyemeyiz. İlk müdahale ettiğimiz şey bu olacak. 5. yılın sonunda bir damla bile atık suyu tabiata, denize karıştırmayacağız. Kanalizasyon, yağmur suyu ve tüm arıtma için süremiz 5 yıl” açıklamasını yaptı.

0-20 TON ARASINA SUYA YÜZDE 50 İNDİRİM VAADİ!

Zeybekci, “İzmir bir deprem şehri… Yer hareketlerinin çok olduğu bir yer. Toprağın ve suyun hafızası milyonlarca geriye gider. İçme suyu hattımız 200 sene bir daha açılmamak üzere depremde de oynayabilecek çelik borularla işini garanti hale getireceğiz. Ayrıca vatandaşımızdan gelen yoğun talep suda indirim… Bu uygulama vatandaşımızı tasarrufa sevk edecek. 0-20 ton arasında suda yüzde 50 indirim yapacağız” dedi.

"GELİN İZMİR’DE GELECEKLE İLGİLİ ANAYASA YAZALIM!"

Zeybekci ayrıca, “Gelin İzmir’de gelecekle ilgili bir anayasa yazalım! Geçen gün İzmir- İstanbul otoyoluyla ilgili bir şey söylediler, ‘İstanbullular İzmir’e akın ederse’ dediler. Onlar da İzmir’e gelmeyi bekliyor zaten. İzmir’in nitelikli nüfusu İstanbul’a gidiyor! Şehrimizin metropolünde 1 santimetrekare daha yapılaşma yoğunluğunu arttırmayacağız. Anayasayı mutlaka yapacağız. Hep aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar bekliyoruz. Olmuyor o zaman! Olmaz ki! Farklı şey yapacaksın ki farklı sonuç çıksın” ifadelerini kullandı.

"İZMİR PATİNAJ YAPMIYOR, AŞAĞI KAYIYOR"

Zeybekci, “Çocuklarımız yüzme yarışmaları için başka şehre diyoruz. Tıbbi atıklar başka kente giderse… Tıbbi atıklar Manisa’ya gidiyor, kendimiz yok edemiyoruz. İzmir patinaj yapmıyor. İzmir aşağı kayıyor. Dünya o kadar hızlı değişiyor ki biz yerimizde saydığımızda sistem yerinde saymıyor. İzmir eskiden 2 numaraydı bazen de 1 numaraydı. Şimdi çok daha aşağılardayız. Performansımız aşağıya doğru gidiyor. Yüzme havuzu denilince seviyemiz Türkiye ortalamasının çok altında. Her 25 bin nüfusa bir kapalı spor salonu yapacağız. Yanına da yüzme havuzu yapacağız” dedi. Zeybekci projeleri tek tek tanıtırken detaylı bilgilendirmede bulundu.

"21’İNCİ YÜZYILDA HAYAT TARZI KONUŞMAK İLKELLİKTİR, GERİCİLİKTİR, YOBAZLIKTIR"

Zeybekci son olarak, “Yaşamaktan gurur duyacağımız muhteşem bir şehirdeyiz. Bir tek gayemiz var. Hedefimizde kimsemiz yok. İzmir’de nereye gidersem bunu söylüyorum; oyunuzu İzmir’e, kendinize verin. 52 gün sonra bu şehir bir tercihte bulunacak. Onun için o tercihte bulunurken ne olur doğru tartışalım. İzmir’in sorunlarını, geleceğini tartışalım. İzmir’de bazı beceriksizliklerin üzerinin ideolojik bir kılıfla örtülmesine müsaade etmeyin. İzmir’i İzmirliler kurtaracak. Bundan sonra bize düşen hizmetkar olmak. Başka bir şey değil. Biz hizmetkar olacak. Ne olur, İzmirliye haksızlık yapmayalım. İzmir’in meselelerini tartışırken bazı şeyler getiriyorlar ya İzmir’in meselesi diye… İzmir’in hayat tarzı problemi yoktur, İzmir’de hayat kalitesi problemi vardır. Hayat tarzı problemi getiren varsa bu İzmir’e saygısızlıktır, hakarettir, haksızlıktır. 21’inci yüzyıl Türkiye’sinde İzmir’inde hala bunları tartılıyor olmak ilkelliktir, gericiliktir ve yobazlıktır. Başka bir şey demiyorum” dedi.

AKP'NİN İZMİR PROJELERİ

Nihat Zeybekci'nin kente yönelik açıkladığı projeler şöyle:

"Çanakkale-İstanbul-Ankara- Antalya Otoyolları, İkinci Çevreyolu Şehir Bağlantıları ve Tüneller, Gaziemir, Batı ve Doğu Çevreyolu Projesi, Battı-çıktılar Köprülü Kavşaklar, İZKARAY (Karayolu ve Raylı Körfez Geçiş Projesi), İzmir Raylı Sistem Ağı, Deniz Ulaşımında Yeni İskeleler, Yeni Hatlar, Çeşme Havacılık, Hava Sporları ve Turizm Merkezi, Çandarlı Kuzey Ege Limanı Projesi, Alsancak Kruvaziyer Limanı, Marinalar, Balıkçı Limanları, Aliağa-Çaltılıdere Tekne İmal OSB ve Çekek Yeri, Hava Kargo Taşımacılığı, Serbest Bölgeler, Organize Sanayi Bölgeleri, Bilim, Teknoloji ve Yazılım Vadisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Gıda Ürünleri A.Ş., Gıda ve Tarım Teknolojileri Vadisi, Süt ve Süt Ürünleri Bölgesi, Katı Atık Ayrıştırma, Depolama, Geri Dönüştürme ve Enerji Üretme Projesi, Yağmur Suyu- Kanalizasyon Arıtma Projesi, İzmir'in İçme Suyunun Kapasite ve Kalitesinin Garanti Altına Alınması, Körfez Koruma ve Kullanma Planı, Akıllı Kent İzmir, Örnek Mimarili Şehirler, İzmir Bahçeleri, Urla Adalar Projesi, Teknepark Projesi, Çarpık Yapıların Elden Geçirilmesi Projesi, Planlı Şehir İzmir, Kemeraltı ve Damlacık'ın restoreasyonu, Yeşildere Vadisi ve Kadifekale Teleferik Projesi (Tarihi Kent Merkezi), Dünyanın Sayılı ve Türkiye'nin En Büyük Arkeoloji ve Medeniyetler Müzesi, Tarihi Yapıların Restorasyonu, İzmir Şehir Tiyatroları, İzmir Şehir Konservatuarı, Festivaller Şehri İzmir, İzmir Modern Sanat Müzesi, İzmir Kent Müzeleri, Kent Enstitüleri, Kadın Eğitim, İstihdam ve İş Merkezleri, Belediye ve Üniversite İşbirliği, Gençlik Merkezleri, Devlet Okullarına Malzeme ve Bakım Desteği, Spor Kulüplerinin Desteklenmesi, Atatürk Olimpiyat Stadı ve Yerleşkesi, Türkiye'nin İlk Veledrom'u, Kapalı Yüzme Havuzları ve Spor Salonları, Bozdağ Kayak Merkezi, Çeşme Sağlık, Spor, Kültür ve Turizm Merkezi, 4,5 Yıldızlı Otel Sayısının Arttırılması, Termal Turizm Merkezleri, İzmir Uluslararası Geriatri Merkezi, Evde Sağlık Hizmeti, Engelsiz Şehir İzmir, Muhtarlık Hizmet Binaları, Taksi Durakları, Kapalı Pazar Yerleri, Akıllı Otoparklar, Semt Polikliniklerinin Kurulması ve Etkin Hale Getirilmesi, Buca Şehir Hastanesi Projesi, Çeşme Termal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanlarının Korunması Projesi" (İzmir/EVRENSEL)