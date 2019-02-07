Açlık grevindeki tutuklular doktor yüzü görmüyor

İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi Çukurova bölgesindeki cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine dair hazırladığı raporu paylaştı. Raporda Leyla Güven’in Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle sürdürdüğü açlık grevine destek amacıyla mahpusların yaptıkları açlık grevleri ile ilgili ihlaller öne çıktı. Rapordaki görüşmelerde açlık grevinde olan mahpusların doktor yüzü görmedikleri ortaya çıktı.

“LEYLA GÜVEN HABERLERİ ‘İSYAN ÇIKAR’ DENİLEREK CEZAEVİNE ALINMIYOR”

Raporu paylaşan İHD Adana Şubesi Hapishaneler Komisyonu Üyesi Av. Zelal Demiray, açlık grevleriyle ilgili ihlallere dikkat çekerek Leyla Güven ile ilgili haberlerin yer aldığı Yeni Yaşam gazetesinin isyan çıkmasına neden olacağı gerekçesiyle cezaevlerine alınmadığını söyledi. Demiray, Kürkçüler Cezaevi’nde PKK, IŞİD ve FETÖ tutuklularının aileleri ile görüşlerinin aynı salonda yapılmasına dair cezaevi yönetimi ile görüşmelerinde ise cezaevi idaresinin bu durumun güvenlik riski olmadığını savunduğunu aktardı.

“AÇLIK GREVİNE VERİLEN CEZALAR İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİKTİR”

Kürkçüler F Tipi, Osmaniye T Tipi, Ceyham M Tipi cezaevlerinde yapılan gözlemlere ve görüşmelere dayanan raporda açlık grevindeki mahpusların doktor yüzü görmedikleri belirtildi. Cezaevlerinde her gün hekim tarafından kontrol edilmesi gereken mahpusların çoğunun cezaevinde hekimlerin koğuşa gitmeyi reddettiğini ve açlık grevindekilerin revire gelmelerini istediğini aktaran Demiray, açlık grevinde olan mahpusların kilo ve tansiyon ölçümlerinin gardiyanlar tarafından yapıldığını dile getirdi. Açlık grevindekiler için gerekli olan sıvı, tuz, B vitamini gibi ihtiyaçların karşılandığı bilgisini veren Demiray, ancak açlık grevinde oldukları için mahpuslara disiplin soruşturmaları uygulandığını söyledi. Açlık grevinin ifade özgürlüğü sayıldığını dile getiren Demiray, bu uygulama ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini, tutukluların denetimli serbestlikten faydalanamadığını belirterek bu maddelerin infaz kanunundan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

“OSMANİYE’DE HASTANEYE SEVK EDİLEN MAHPUSLAR HAKARETE MARUZ KALIYOR”

Cezaevlerine yeni gelen mahpuslara hoş geldin dayağı atıldığını ve F tipi koğuşlarda köpekle arama yapıldığını aktaran Demiray, sağlık problemi yaşayan mahpusların revirde özenli muayeneden geçirilmediğini söyledi. Hastanelerde sevklerin kelepçeli olarak yapıldığını dile getiren Demiray, “Osmaniye Hapishanesi’nden hastaneye sevk olan mahpusların hastanedeki sağlık görevlileri ve hekimler tarafından yargılandıkları suç tipinden dolayı ideolojik yaklaşıma maruz kaldığı ve hastanede uğradıkları hakaretlerden dolayı tedavi olmadan geri döndükleri tespit edilmiştir” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Açlık grevinin 3. ayındaki Leyla Güven'i İlkay Akkaya ziyaret etti