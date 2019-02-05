Açlık grevinin 3. ayındaki Leyla Güven'i İlkay Akkaya ziyaret etti

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin sonlandırılması talebiyle tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 8 Kasım’da başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 90. gününde. Açlık grevinin 79’uncu gününde tahliye edilen Güven, talepleri karşılanıncaya kadar eylemini sürdüreceğini söylerken Güven'e destekler de sürüyor.

NÖBET EYLEMİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Leyla Güven ve açlık grevi eylemlerine destek olmak amacıyla 31 Ocak’ta nöbet eylemi başlattı. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu heyet, DTK binasında nöbetlerini sürdürüyor. Eylemde cezaevlerinde açlık grevi eylemini sürdüren tutukluların hikâyeleri anlatılıyor. Ayrıca Güven, kısa da olsa 3G bağlantısıyla evinden nöbet eylemine katılanlara ve ziyaretçilere mesajlarını iletiyor.

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DAYANIŞMA EYLEMLERİ

Nöbet eyleminin yanı sıra yine HDP’nin çağrısı ile her gün saat 20.00’de Güven’in evinin önünde bir araya gelen partililer ve yurttaşlar, ses çıkarma eylemi ile Leyla Güven’e destek veriyor.

İLKAY AKKAYA VE ROBOSKİLİ AİLELERDEN ZİYARET

Fotoğraf: MA

Sanatçı İlkay Akkaya ve Roboskili aileler, Leyla Güven'i Diyarbakır'daki evinde ziyaret etti.

Bir süre sağlık durumu hakkında Güven’le sohbet eden İlkay Akkaya, “Kır Hüznünü” adlı şarkısını seslendirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bombardımanı sonucu 34 kişinin yaşamını yitirdiği Roboski katliamında oğlu Şivan Encü'yü kaybeden Hayyam Encü ve kardeşi Serhat Encü'yü kaybeden Veli Encü de Güven'in ziyaretçileri arasındaydı.

Ziyarette Güven, "Sizin yürekleriniz paramparça oldu bombardımanda, sizin çığlıklarınız bir halkın çığlığıydı. Benim için sakın üzülmeyin canım sizin evlatlarınızınkinden daha kıymetli değil" dedi.

SAĞLIĞI KÖTÜYE GİDİYOR

Sağlık durumu her geçen gün kötüye giden Güven, düşük tansiyon, halsizlik ve ciddi uyku problemleri yaşıyor. Işığa ve kokuya karşı hassasiyeti daha çok artan Güven, destek almadan yürüyemiyor. Güven, şimdiye kadar yaklaşık 11 buçuk kilo kaybetti. (Diyarbakır/MA)