Açlık grevleri sürüyor: Bir an önce adım atılmalı

DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasıyla talebiyle başlattığı açlık grevi 90. gününe girerken, farklı cezaevlerindeki 280’i aşkın mahpusun açlık grevi ise 52. gününde.

Cezaevlerinde açlık grevinde olanların aileleri ise duruma dikkat çekmek için İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesinde basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı aileler adına Tutuklu Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUAY-DER) Eş Sözcüsü Abdulmenaf Kur okudu. “Tutsak aileleri olarak bu gün kamuoyuna yakınlarımızın başlattığı açlık grevi eylemlerinin taleplerini sahiplenme çağrısı yapıyoruz” diyen Kur, “Tutsak aileleri olarak bir an önce siyasal iktidarı adım atmaya çağırıyoruz” dedi. Öcalan üzerindeki tecrit politikalarına son verilmesi gerektiğini belirten Kur, başta CPT ve insan hakları örgütlerinin de sorumluluk alması gerektiğini söyledi. (Diyarbakır/EVRENSEL)