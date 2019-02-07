CHP'li Barut, sebzelerle Meclis kürsüsünde: Üretici kazanamıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, fiyatları tavan yapan kuru soğan, patlıcan ve biberi eline alıp ekonomik krize çözüm bulunmasını istedi. Barut, "Burası manav değil. Gördüğünüz gibi, burada biber, domates, patlıcan, kuru soğan var. Türkiye, ülkemiz tarihinin en büyük siyasi ve ekonomik krizini yaşıyor. Gün geçmiyor ki konkordatolar, iflaslar olmasın, gün geçmiyor ki iş yerleri kapanmasın" dedi.

"ÇİFTÇİ, ESNAF, ÜRETİCİ, YURTTAŞ PERİŞAN"

AKP'nin 17 yıllık iktidarında ülkenin derin bir krizle karşı karşıya bırakıldığını aktaran CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şöyle devam etti: "Siyasi iktidarınızın ülkeyi getirdiği son nokta şu: Esnaf perişan, çiftçi perişan, işçi perişan, inşaat sektörü perişan. Meclis çalışmalarına verilen iki haftalık arada seçim bölgeme gittim ve gezdiğimde şunu gördüm: İnşaat sektöründeki bir iş adamı ekonomik kriz yüzünden intihar etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle orada gezdiğimde bütün sektörlerin kan ağladığını gördüm. İşsizlik yüzde 11.6'ya çıkmış, sanayi bir yılda yüzde 6,5 gerilemiş, enflasyon maksimum seviyelere çıkmış, konut ve inşaat sektörü adeta son yılların en kötü zamanlarını yaşıyor. İnşaatçılar, 'Bankalar bize duvar örüyor, kredi kullanamıyoruz. Yüzde 0.98 görünen konut kredisinin aslı yüzde 1.78'dir. Yüzde 0.80'inini bize ödetiyorlar. Buna rağmen, yeterli faydayı sağlayamadı' diyorlar. Çiftçiler kan ağlıyor."

"PATLICAN HERKESİN KARNINI YARDI"

Adana'da, Antalya'da ve Mersin'de selden, su taşkınlardan zarar gören üreticilere "geçmiş olsun" dileklerini sunan Ayhan Barut, şunları kaydeti: “Elimdeki bu ürünler gariban çiftçilerimizin elinde para etmezken, 5 kuruşa satılmazken, bugün burada ülkede, Meclis'te ve bütün medyada son günlerin konusu bu zam konusu oldu. Dalında çürümeye terk edilen, kanallara dökülen ürünlerden var. Bugün üretici de ürettiğinden para kazanamıyor, tüketici de fiyatların pahalılığından dolayı ürünlerden yeterince faydalanamıyor. Yiğit kuru soğana muhtaç olmuş, geçtiğimiz yıl kanallara dökülürken, çürürken fiyatı Euro ile yarışmış; bir ay önce depolar basılmış, bir ay sonra sıfır gümrükle ithalat yapılmış ve ithalat patlaması yaşanmış. Patates yine aynı. Keza bir yıl önce yine çürümeye terk edilmiş, o da dolarla yarışırken bugün yine gelinen noktada zam şampiyonu diye gösterilenlerin arasında. Biber yüzde 87.87 ile zam almış, fiyatı 15 liraya çıkmış, daha yemeden hem tüketenin hem de üretenin, acısı elini yakmış. Patlıcan da yüzde 80 zamlandı. arkadaşlar, patlıcanın meşhur yemeği var; karnıyarık. Hem üreticinin hem tüketicinin karnını yardı bu fiyatlar."

"Pazarın bir ucuna gidip geldiğimde fiyatlar artacak diye korkuyorum"

"ÜRETENE DESTEK VERİRSENİZ KRİZ AŞILIR"

Halkın fiyatı uçan sebze ve meyveleri artık kiloyla değil taneyle aldığını bildiren Ayhan Barut, şunları vurguladı: "Şu elimde gördüğünüz yaş soğan bile 23 lira. Bütün bunları aşmak yerine marketlere, depolara, baskın ve cezalarla gıda fiyatlarını düşüremezsiniz. Bunlar neyle kontrol altına alınır? Üretene, çiftçiye destek vermekle. Faizciye, tefeciye, rantçıya değil, üreticiye, sanayiciye, çiftçiye destek vermekle bunlar aşılır. Ziraat Bankası ile ilgili de şunu söylemek istiyorum: Çiftçi bankası olan Ziraat Bankası, asli görevini yapmalıdır. Onun görevi spor kulüplerini kurtarmak değildir, onun görevi borç batağında olan üreticilerimizin, çiftçilerimizin kredilerini yenilemek, onlara destek vermektir." (EKONOMİ SERVİSİ)

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