07 Şubat 2019 10:51

CHP'li Barut, sebzelerle Meclis kürsüsünde: Üretici kazanamıyor

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, fiyatları tavan yapan kuru soğan, patlıcan ve biberle Meclis kürsüsüne çıkarak ekonomik gidişata vurgu yaptı.

CHP'li Barut, sebzelerle Meclis kürsüsünde: Üretici kazanamıyor

Fotoğraf kolaj: CHP Basın Birimi

    • Paylaş

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, fiyatları tavan yapan kuru soğan, patlıcan ve biberi eline alıp ekonomik krize çözüm bulunmasını istedi. Barut, "Burası manav değil. Gördüğünüz gibi, burada biber, domates, patlıcan, kuru soğan var. Türkiye, ülkemiz tarihinin en büyük siyasi ve ekonomik krizini yaşıyor. Gün geçmiyor ki konkordatolar, iflaslar olmasın, gün geçmiyor ki iş yerleri kapanmasın" dedi.

    "ÇİFTÇİ, ESNAF, ÜRETİCİ, YURTTAŞ PERİŞAN"

    AKP'nin 17 yıllık iktidarında ülkenin derin bir krizle karşı karşıya bırakıldığını aktaran CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şöyle devam etti: "Siyasi iktidarınızın ülkeyi getirdiği son nokta şu: Esnaf perişan, çiftçi perişan, işçi perişan, inşaat sektörü perişan. Meclis çalışmalarına verilen iki haftalık arada seçim bölgeme gittim ve gezdiğimde şunu gördüm: İnşaat sektöründeki bir iş adamı ekonomik kriz yüzünden intihar etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle orada gezdiğimde bütün sektörlerin kan ağladığını gördüm. İşsizlik yüzde 11.6'ya çıkmış, sanayi bir yılda yüzde 6,5 gerilemiş, enflasyon maksimum seviyelere çıkmış, konut ve inşaat sektörü adeta son yılların en kötü zamanlarını yaşıyor. İnşaatçılar, 'Bankalar bize duvar örüyor, kredi kullanamıyoruz. Yüzde 0.98 görünen konut kredisinin aslı yüzde 1.78'dir. Yüzde 0.80'inini bize ödetiyorlar. Buna rağmen, yeterli faydayı sağlayamadı' diyorlar. Çiftçiler kan ağlıyor."

    "PATLICAN HERKESİN KARNINI YARDI"

    Adana'da, Antalya'da ve Mersin'de selden, su taşkınlardan zarar gören üreticilere "geçmiş olsun" dileklerini sunan Ayhan Barut, şunları kaydeti: “Elimdeki bu ürünler gariban çiftçilerimizin elinde para etmezken, 5 kuruşa satılmazken, bugün burada ülkede, Meclis'te ve bütün medyada son günlerin konusu bu zam konusu oldu. Dalında çürümeye terk edilen, kanallara dökülen ürünlerden var. Bugün üretici de ürettiğinden para kazanamıyor, tüketici de fiyatların pahalılığından dolayı ürünlerden yeterince faydalanamıyor. Yiğit kuru soğana muhtaç olmuş, geçtiğimiz yıl kanallara dökülürken, çürürken fiyatı Euro ile yarışmış; bir ay önce depolar basılmış, bir ay sonra sıfır gümrükle ithalat yapılmış ve ithalat patlaması yaşanmış. Patates yine aynı. Keza bir yıl önce yine çürümeye terk edilmiş, o da dolarla yarışırken bugün yine gelinen noktada zam şampiyonu diye gösterilenlerin arasında. Biber yüzde 87.87 ile zam almış, fiyatı 15 liraya çıkmış, daha yemeden hem tüketenin hem de üretenin, acısı elini yakmış. Patlıcan da yüzde 80 zamlandı. arkadaşlar, patlıcanın meşhur yemeği var; karnıyarık. Hem üreticinin hem tüketicinin karnını yardı bu fiyatlar."

    "Pazarın bir ucuna gidip geldiğimde fiyatlar artacak diye korkuyorum"

    "Pazarın bir ucuna gidip geldiğimde fiyatlar artacak diye korkuyorum"

    "ÜRETENE DESTEK VERİRSENİZ KRİZ AŞILIR"

    Halkın fiyatı uçan sebze ve meyveleri artık kiloyla değil taneyle aldığını bildiren Ayhan Barut, şunları vurguladı: "Şu elimde gördüğünüz yaş soğan bile 23 lira. Bütün bunları aşmak yerine marketlere, depolara, baskın ve cezalarla gıda fiyatlarını düşüremezsiniz. Bunlar neyle kontrol altına alınır? Üretene, çiftçiye destek vermekle. Faizciye, tefeciye, rantçıya değil, üreticiye, sanayiciye, çiftçiye destek vermekle bunlar aşılır. Ziraat Bankası ile ilgili de şunu söylemek istiyorum: Çiftçi bankası olan Ziraat Bankası, asli görevini yapmalıdır. Onun görevi spor kulüplerini kurtarmak değildir, onun görevi borç batağında olan üreticilerimizin, çiftçilerimizin kredilerini yenilemek, onlara destek vermektir." (EKONOMİ SERVİSİ)

    Hesapta yüzde 20, mutfakta yüzde 30

    Bülent FALAKAOĞLU

    Hesapta yüzde 20, mutfakta yüzde 30

    Ocak enflasyonu ocak söndürdü: Yüzde 20,35

    Ocak enflasyonu ocak söndürdü: Yüzde 20,35

    Sebzeli açıklama: 4 kişilik ailenin 2 bin 707 liraya ihtiyacı var

    Sebzeli açıklama: 4 kişilik ailenin 2 bin 707 liraya ihtiyacı var

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Baro, Tahir Elçi cinayetinin muhtemel 3 failini açıklayacak
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

     ‘Denetim’le, ‘tanzim satışları’yla, racon kesmekle fiyatlar düşer mi?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Lübnan'ı huzursuz günler bekliyor

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Venezuela, demokrasi ve liberal vaaz!

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Vatan haini kiralık mühendis(?)

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    7 Şubat, KHK'li ve KHK'siz yıllar

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    Politika üzerine

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Yeni kahramanımız Kagawa!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    AİHM "Cizre bodrumları" başvurusunu "kabul edilemez" buldu
    AİHM "Cizre bodrumları" başvurusunu "kabul edilemez" buldu

    Cizre'de 137 kişinin mahsur kaldıkları bodrum katlarında yaşamını yitirmesine ilişkin AİHM'e yapılan başvuru kabul edilmedi.

    EMEP, Kocaeli'de bağımsız aday gösterecek
    EMEP, Kocaeli'de bağımsız aday gösterecek

    Emek Partisi (EMEP), 31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağımsız aday gösterecek. EMEP'in adayı Reyhan Başaran olacak.

    GÜNCELLENDİ
    Kartal'da 3 katı kaçak 7 katlı bina çöktü, 3 kişi öldü
    Kartal'da 3 katı kaçak 7 katlı bina çöktü, 3 kişi öldü

    Kartal'da, 7 katlı bina çöktü. 3 kişi hayatını kaybetti. Binanın 3 katının kaçak, alttaki atölyenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Yayın yasağı geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Fatih Polat'ın davası ertelendi: Soru sormaya devam edeceğim
    Fatih Polat'ın davası ertelendi: Soru sormaya devam edeceğim

    Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı dava ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP tartışmalı yerlerin de olduğu 16 adayını daha açıkladı
    CHP tartışmalı yerlerin de olduğu 16 adayını daha açıkladı

    CHP, aralarında İzmir Bayraklı, Ankara Etimesgut, Muğla Bodrum, Urfa Siverek ve İstanbul Maltepe'nin de olduğu 16 adayını daha açıkladı.

    Üreticiler, borçları yüzünden seralarını satıyorlar
    Üreticiler, borçları yüzünden seralarını satıyorlar

    Mersin Kazan’daki seracılar, bankalara olan borçlarını ödeyebilmek için seraları satışa çıkarttıklarını söyledi.

    Kanser raporunu açıklayan Bülent Şık hakim karşısında
    Kanser raporunu açıklayan Bülent Şık hakim karşısında

    Kanser raporunu açıkladığı için hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Dr. Bülent Şık'ın davası görülüyor.

    GÜNCELLENDİ
    TOKİ, işçi mahallesinden işçiyi kovuyor
    TOKİ, işçi mahallesinden işçiyi kovuyor

    Deri işçileri tarafından kurulan Konaşlı Mahallesi, Sabiha Gökçen Havaalanı ve organize deri sanayiine yakınlığı nedeniyle TOKİ’nin iştahını kabarttı.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid berabere kaldı
    Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid berabere kaldı
    GÜNCELLENDİ
    Yeni Malatyaspor ve Galatasaray, kupada yarı final için avantajlı
    Yeni Malatyaspor ve Galatasaray, kupada yarı final için avantajlı
    Kuzey Kutbundaki manyetik alanın merkezi güncellendi
    Kuzey Kutbundaki manyetik alanın merkezi güncellendi
    Gaming İstanbul’un bağımsız oyun geliştiricileri
    Gaming İstanbul’un bağımsız oyun geliştiricileri
    GÜNCELLENDİ
    Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı Spor'a yalanlama
    Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı Spor'a yalanlama

    Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı Spor'un kurulduğu iddiası Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlandı.

    İsveç’te sahte Türkiye pasaportu alarmı
    İsveç’te sahte Türkiye pasaportu alarmı

    İsveç’te incelenen dört yüz T.C. pasaportunun yaklaşık yüzde 10’u sahte çıktı. Göçmen Bürosu, iltica başvurularına bakan mahkemeleri uyardı.

    Baro, Tahir Elçi cinayetinin muhtemel 3 failini açıklayacak
    Baro, Tahir Elçi cinayetinin muhtemel 3 failini açıklayacak

    Diyarbakır Barosu, soruşturma dosyasında tek bir şüphelinin dahi yer almadığı Tahir Elçi cinayetinin muhtemel 3 failini yarın açıklayacak. 

    HDP, İYİ Partinin olduğu yerlerde aday çıkaracak
    HDP, İYİ Partinin olduğu yerlerde aday çıkaracak

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İYİ Partinin aday çıkardığı her yerde aday çıkaracaklarını söyledi. 

    GÜNCELLENDİ
    AKP'ye tepki artıyor: Ne beka ne seçim, Esenyurt’un gündemi geçim
    AKP'ye tepki artıyor: Ne beka ne seçim, Esenyurt’un gündemi geçim

    İstanbul Esenyurt'ta yerel seçimleri konuştuğumuz hemen herkes ekonomideki kötü gidişattan ve alım gücünün düşmesinden şikayetçi.

    GÜNCELLENDİ
    Dizi-film platformlarının Türkiye’deki kısa geçmişi
    Dizi-film platformlarının Türkiye’deki kısa geçmişi

    Abonelikli isteğe bağlı video servislerine mercek tuttuğumuz dosyamızın ilk yazısında dizi-film platformlarının geçmişine kısa bir bakış attık.

    GÜNCELLENDİ
    1954 Guatemala darbesi: ABD eliyle “10 yıllık bahar”dan iç savaşa
    1954 Guatemala darbesi: ABD eliyle “10 yıllık bahar”dan iç savaşa

    ABD, Guatemala’daki sömürü çarkına çomak sokulmasına darbeyle yanıt verdi. “10 yıllık bahar”a veda edilirken 200 bin kişinin öldüğü iç savaş başladı.

    "Grev zamanı ulaşılamayan AKP, işçinin değil patronun yanında"
    "Grev zamanı ulaşılamayan AKP, işçinin değil patronun yanında"

    AKP’nin Antep adayı Fatma Şahin'in işçileri ziyaretini değerlendiren EMEP Yöneticisi Mehmet Türkmen, "İşçiyi grevde görmez, seçimde hatırlarlar" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Meteoroloji'den tüm yurt için yağış uyarısı
    Meteoroloji'den tüm yurt için yağış uyarısı

    Ülkenin batı kesiminde yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise yer yer sis ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    Mevlüt Çavuşoğlu: Çekilme sürecini takip için görev gücü kuruldu
    Mevlüt Çavuşoğlu: Çekilme sürecini takip için görev gücü kuruldu

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini yakından takip etmek üzere ortak bir görev gücü kurulduğunu söyledi.

    Ulaştırma Bakanından "Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" ısrarı
    Ulaştırma Bakanından "Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" ısrarı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara YHT tren kazası ile ilgili "Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" açıklamasını yapmayı sürdürdü.

    GÜNCELLENDİ
    Balıkesir Adliyesi'nde gazdan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi
    Balıkesir Adliyesi'nde gazdan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi

    Balıkesir Adliyesi binasında 59 kişinin zehirlendiği karbonmonoksit gazı sızması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

    RTÜK, Sözcü'ye hakaret şikayetini gündeme almadı
    RTÜK, Sözcü'ye hakaret şikayetini gündeme almadı

    RTÜK, TGRT Haber'den Cem Küçük ve Fuat Uğurlu'nun Sözcü gazetesine yönelik hakeretlerini gelen şikayetlere rağmen Üst Kurul'da değerlendirmedi.

    EYT'li işçi yazdı: Kim çift dikiş kim türedi?
    EYT'li işçi yazdı: Kim çift dikiş kim türedi?

    Gebze'den EYT'li bir işçi yazdı: Hakkımızı arıyoruz. Bir de bize çift dikiş diyorlar. Kim çift dikiş belli, kimin bir eli yağda bir eli balda belli.

    Harb-İş, Tank Palet'in özelleştirilmesi kararına karşı eylem yaptı
    Harb-İş, Tank Palet'in özelleştirilmesi kararına karşı eylem yaptı

    Türk Harb-İş Sendikası üyesi işçiler, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kararına Ankara'da yaptıkları eylemle tepki gösterdi.

    Tunus'ta binlerce öğretmenden maaş protestosu
    Tunus'ta binlerce öğretmenden maaş protestosu

    Tunus'ta binlerce öğretmen, sosyal haklarının iyileştirilmesi talebiyle eylem düzenledi.