HDP, CHP'nin İYİ Partiye bıraktığı her yerde aday çıkaracak

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İYİ Partinin HDP karşıtlığı üzerinden Cumhur İttifakı ile aynı bantta buluştuğunu belirterek, “Bu milliyetçi, ırkçı yaklaşımların yarattığı pasta üzerinden bir siyaset inşa etmeye çalışıyorlar. Bu Türkiye demokrasisine, barışına çok ciddi zarar veriyor. Bu yol, yol değildir" dedi. Temelli İYİ Partinin aday çıkardığı her yerde aday çıkaracaklarını söyledi.

“MERSİN, ADANA, ANKARA, ANTALYA VE URFA’DA ADAY ÇIKARIP ÇIKARMAMAYI TARTIŞIYORUZ”

HDP, yerel seçimler için aday belirleme sürecinde Bölge illerini tamamladı. İstanbul, İzmir ve Adana’da aday çıkarmama kararı alan HDP bu illere Antep ve Adıyaman’ı da ekledi. Antep’te DSP’den aday olan eski HDP milletvekili Celal Doğan, Adıyaman’da Saadet Partisi’nden aday olan Faruk Ünsal desteklenecek. Böylece aday çıkarılmayan il sayısı 5’e yükseldi. Mersin, Ankara, Antalya ve Urfa’da da aday çıkarıp çıkarmamaya dair tartışma sürüyor. Aday belirleme çalışması 12 Şubat itibariyle tamamlanacak.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın sorularını yanıtladı.

"İYİ PARTİ KOLAY-UCUZ SİYASETE TEVECCÜH EDİYOR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP’nin kazanmaması için Iğdır’dan aday çıkarmadıkları yönündeki açıklama sonrası HDP’nin de bu duruma tepki olarak ittifakta İYİ Partiye bırakılan tüm seçim bölgelerinde mutlaka aday çıkaracağı iddia edildi. Temelli, bu iddiayı doğrulayarak bunun gerekçesini şöyle açıkladı:

“İYİ Partinin ittifak yapmaya çalıştığı zeminle izlemiş olduğu siyaset arasında bir açı var. Özellikle HDP karşıtlığı üzerinden Cumhur İttifakı ile aynı bantta buluşuyor. Bunu anlamakta da güçlük çekiyoruz. Çünkü bir muhalefet partisi iktidara karşı muhalefet yapar, iktidar olmaya çabalar. Muhalefete muhalefet diye bir yaklaşım olabilir mi? İYİ Parti’nin bu anlamda tutarsız bir siyaseti var. Bunun neden kaynaklandığını anlıyoruz. Erdoğan rejimi ayrıştırarak, düşmanlaştırarak, ötekileştirerek ayakta duruyor. Bunu da Kürt düşmanlığı ve tabii Kürt halkının en önemli demokratik siyaset mücadele zemini HDP üzerinden yapıyor. Bunun kolay, ucuz siyaset olduğunu biliyoruz. Buna teveccüh ediyorlar. Buradan besleneceklerini sanıyorlar. Bu milliyetçi, ırkçı yaklaşımların yarattığı pasta üzerinden bir siyaset inşa etmeye çalışıyorlar. Bu Türkiye’ye, Türkiye demokrasisi, barışına çok ciddi zarar veriyor, tahribat yaratıyor. Toplumun geleceğini tahrip ediyor. Ayrıştırıyor. Bu yol yol değildir. Nasıl Erdoğan’a bunu söylüyorsak İYİ Partinin bu anlamda muhalefeti de gerçekçi, sahici bir muhalefet değildir.”

İYİ PARTİDEN AÇIKLAMA

HDP'nin açıklaması sonrası İYİ Partiden konuya dair yapılan değerlendirmede "İYİ Parti’nin tek başına seçime girdiği yerlerde, zaten aday ilan eden HDP’nin son açıklaması, gerçek tabloyu göstermesi bakımından son derece faydalı olmuştur. İYİ Parti, hangi siyasi partinin, nerede ve nasıl yarışacağına karışmadığı gibi, haksız ve ahlaksız ithamlara karşı hayatın olağan akışının gereğini yerine getirmeye devam edecektir" denildi. (HABER MERKEZİ)