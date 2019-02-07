RTÜK, Sözcü'ye hakaret şikayetini gündeme almadı

Birkan BULUT

Ankara

Birçok televizyon programına hızla verdiği cezalarla gündeme gelen Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TGRT Haber'de yayın yapan Cem Küçük ve Fuat Uğurlu'nun Sözcü Gazetesi yazar, çalışan ve okurlarına yönelik hakeretleri için hiçbir işlem yapmadı.

Sözcü gazetesinin geçtiğimiz haftalarda İhlas Finans ve 19 yıldır İhlas Finans'tan alacaklarını alamayan kişileri konu alan 'ihlaszedeler' haberleri sonrasında İhlas Holding'e ait yayın organları ile Sözcü gazetesi arasında "FETÖ" tartışması başlamıştı. Cem Küçük ve Fuat Uğurlu'nun Sözcü gazetesinin "FETÖ" ile ilişkili olduğuna yönelik beyanları ve gazetenin yazar, çalışan ve okuyucularına hakaretleri üzerine Sözcü gazetesi TGRT Haber'i RTÜK'e şikayet etti. Alınan bilgilere göre söz konusu şikayetler hakkında uzman raporu oluşturulmasına rağmen hala Üst Kurul tarafından gündeme alınmadı.

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İsmail Demirdöğen, RTÜK Başkanlığı'na dilekçe verdi. Bir gazetenin yazarları, çalışanları ve okurlarına hakaret edildiğini aktaran Demirdöğen, bu duruma RTÜK'ün sessiz ve seyirci kaldığını belirterek, alınan tutumunun mevzuata aykırı olduğunu bildirdi.

Demirdöğen dilekçesinde Küçük ve Uğur tarafından sarf edilen hakaratlere de yer verilirken, söz konusu şikayete neden olan hakaretlerden bazıları şöyle:

“Sözcü denilen paçavra resmen mabadından uydurarak haber yapıyor. Bu gazeteyi okuyan insanların zekasından şüphe etmeye başladım"

"Ağzından sürekli köpükler çıkaran insanlar, hatta pornocu geçmişe sahip olsanız bile sizi bir insan kabul ediyoruz. Çünkü sizi bir ite köpeğe benzetemeyiz sonuçta itler köpekler dediklerimiz hayvanlar bizim çok sevdiğimiz insan dostu hayvanlar. Bu utanmazlar…"

"Sözcü okurlarına soruyorum, kendilerini kirlenmiş hissetmiyorlar mı?"

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