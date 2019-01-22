‘RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya Saray’ın talimatıyla istifa ettirildi’

Birkan BULUT

Ankara

Ailesinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya’nın, başta Demirören Medya Grubu olmak üzere televizyoncuların şikayeti üzerine Saray’ın talimatıyla istifa ettirildiği öğrenildi. İlhan Yerlikaya, Turkuvaz Grubu dışındaki televizyonlara ağır cezalar vermesi ve hemşerilerine kadro açmasıyla gündeme gelmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamayla anne ve babasının sağlık sorunlarını öne sürerek istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak edindiğimiz bilgilere göre Yerlikaya Erdoğan’ın talimatıyla istifa ettirildiği iddia edildi.

TURKUVAZ DIŞINDA HERKESE CEZA VERDİ

İktidara yakın Turkuvaz Yayın Grubu’na ait ATV ve A Haber televizyon kanallarında yaşanan ihlallerinin sık sık uzman raporlarıyla belgelenmesine rağmen bir türlü RTÜK gündemine girmemesi cezalara maruz kalan diğer yayıncıları rahatsız etti. Sık sık para cezası ve yayın durdurma cezası alan bazı havuz medyası kanalları, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan randevu talep etti. Ancak televizyoncuların “yüzüne bile bakmadığı” ifade edilen Yerlikaya'nın başkanlığındaki üst kurul, 26 Aralık tarihindeki toplantıda Kanal D’ye “Hayat Sana Güzel” isimli filmini sansürlenmesine karşın iki kez yayın durdurma cezası verdi.

TELEVİZYONCULAR BAKANLIKLARA ŞİKAYET ETTİ

Sıkça verilen cezalar nedeniyle reklam gelirlerinin düştüğünü ve çifte standart uygulandığını savunan televizyonların yöneticileri, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ve Demirören Grubu temsilcileri geçtiğimiz hafta RTÜK’ün bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na giderek, Bakan Nuri Ersoy ile görüştü. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da Yerlikaya’dan şikayetçi olduğu ifade ediliyor. Yayından kaldırılan evlilik ve tartışma programlarının Turkuvaz Yayın Grubu’nun kanallarında format değişimiyle devam etmesinin bakanlığı kızdırdığı belirtiliyor.

YENİ BAŞKANIN EBUBEKİR ŞAHİN OLACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Son olarak şikayetlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildiği öğrenilirken, Erdoğan’ın talimatıyla Yerlikaya’nın RTÜK başkanlığında istifa ettirildiği belirtildi. Ayrıca Yerlikaya’nın ardından yerine Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüşen AKP’li RTÜK Üst Kurulu üyesi Ebubekir Şahin’in geleceği ve yarın yapılacak toplantıda başkan olarak seçileceği ifade ediliyor.

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