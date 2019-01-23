RTÜK'ün yeni başkanı Ebubekir Şahin oldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya'nın istifasının ardından RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi.

EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

1974 Rize doğumlu olan Ebubekir Şahin, 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Gazetecilik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Şahin, birçok kurumda yöneticilik yaptı.

Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi kurumlarda yöneticilik yaptı. Anadolu Ajansı’nda Genel Müdür Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yaptı.

2017'de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçildi.

Ebubekir Şahin vli ve 2 çocuk babası. (HABER MERKEZİ)