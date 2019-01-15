RTÜK Daire Başkanvekili yandaşa uyarı yazısı yazınca görevden alındı

Birkan BULUT

Ankara

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) darbe girişiminden sonra satılığa çıkardığı cemaate yakın radyo ve televizyonlara ait frekansların çoğu, mevzuata aykırı şekilde hükümete yakın Turkuvaz Yayın Grubu tarafından alındı. RTÜK İzin ve Tahsisler Daire Başkanvekili Yasin Yiğit, Turkuvaz’a uyarı yazısı gönderdikten bir gün sonra görevden alındı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullah Gülen Cemaati’ne yakın radyo ve televizyonların satışı RTÜK’te tartışmalara neden oldu. TMSF tarafından, Samanyolu TV, Bugün TV gibi radyo ve televizyon kanallarına ait toplam 35 frekans, darbe girişiminden sonra satışa çıkarılmıştı. Milyonlarca lira değerindeki frekansların çoğu hükümete yakın Turkuvaz Yayın Grubu tarafından satın alındı. Ancak Turkuvaz Yayın Grubu tarafından satın alınan 11 frekansın mevzuata aykırı olarak “çakıştığı” belirlendi. Çünkü mevzuata göre bir şirketin aynı kentte iki frekansa sahip olması yasak ve bu nedenle Turkuvaz Grubu’nun çakışan frekansları iade etmesi gerekiyor.

RTÜK BAŞKANI’NIN AMCA OĞLUYLA TARTIŞINCA...

2017 yılında TMSF’nin yapmış olduğu satış konusunda RTÜK herhangi bir adım atmamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde İzin ve Tahsisler Dairesi harekete geçti. RTÜK’e bağlı İzin ve Tahsisler Dairesi’nin yöneticilerinin, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya’nın amcasının oğlu RTÜK İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ömer Yerlikaya ile tartıştığı öğrenildi. RTÜK’ün İzin ve Tahsisler Daire Başkanvekili Yasin Yiğit, Turkuvaz’a mevzuata uyması gerektiği yönünde yazı yazdı. Yiğit, 9 Ocak’ta yazdığı yazıdan bir gün sonra görevden alındı. Ayrıca aynı dairenin başkan yardımcısı Ali Sarı da uyarının ardından bu görevinden alındı.