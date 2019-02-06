MİT TIR'ları davasında Can Dündar’ın dosyası ayrıldı

Gazeteciler Erdem Gül ve Can Dündar ile CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun “terör örgütüne yardım” suçlamasıyla yargılandıkları MİT TIR'ları davasının dokuzuncu duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak görüldü. Gül, Dündar ve Berberoğlu’nun avukatlarının katıldığı duruşmada Erdem Gül hazır bulundu. Berberoğlu’nun avukatları, müvekkillerinin vekil seçildiğini ve yasama dokunulmazlığı olduğunu belirterek durma kararı verilmesi yönündeki taleplerini yineledi. Dündar ve Gül’ün avukatları ise Berberoğlu ile ilgili taleplerin sonuca bağlanmasının ardından beyanda bulunacaklarını ifade etti.

DURMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, yeniden seçilmeden önce dokunulmazlığının “münferit bir parlamento kararı” ile kaldırılmadığından Berberoğlu’nun yeni bir dokunulmazlık korumasına kavuşamayacağı kanaatiyle durma talebini reddetti.

Gül ve Dündar’ın avukatları son savunmalarını yapmak için mahkemeden süre talep etti. Berberoğlu’nun avukatları ise daha önce mahkemeye bildirdikleri tanıkların dinlenmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, yargılamanın geldiği aşama itibariyle tanık dinlemenin hukuki bir menfaat yaratmayacağını belirterek talebi reddetti. Dündar’ın dosyasını mevcut dosyadan ayıran mahkeme, Dündar hakkındaki tüm yargılamaların başka bir dosyada birleştirilmesine karar verdi. Esasa ilişkin süre talebini kabul eden mahkeme bir sonraki duruşmayı 15 Mayıs, saat 11.15’e erteledi.

DÜNDAR'IN İADESİ BEKLENECEK

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından yeniden yargılanan Can Dündar’ın “gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme” suçundan yargılandığı davanın üçüncü duruşması da bugün görüldü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmada Dündar’ın avukatları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Müsteşarlığı'nın avukatları hazır bulundu. Yargıtay bozma ilamında bahsi geçen, Arap Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinin Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreterine sunduğu 5 Haziran 2015 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni şikayet eden özdeş mektubun bir örneğini ve tercümesinin gönderilmesi için Dışişleri Bakanlığına yazılan yazının cevabının gelmediği anlaşıldı. Dündar’ın avukatları, eksik belgelerin tamamlanmasının ardından beyanda bulunacaklarını söylediler. Mahkeme, Dündar’ın, Almanya Yetkili Adli Makamlarına yapılan iade talebinin sonucunun beklenmesi ve eksik hususların tamamlanması için duruşmayı 15 Mayıs, saat, 11.00’a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’a, Suriye’ye giden MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin “gizli belge ve bilgileri açıklamak” suçundan yargılandığı davada, 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Kararı bozan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören “gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme” suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti. (İstanbul/EVRENSEL)

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