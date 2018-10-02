MÄ°T TIRâ€™larÄ± davasÄ± 6 Åžubat'a ertelendi

MÄ°T TIR'larÄ± davasÄ±nda mahkeme, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Can DÃ¼ndarâ€™Ä±n Almanyaâ€™dan iadesini istedi.

BasÄ±na kapalÄ± görülen MÄ°T TIR'larÄ± davasÄ±nda mahkeme, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Can Dündar’Ä±n Almanya’dan iadesini istedi. Bir sonraki duruÅŸma 6 Åžubat 2019’da görülecek.

Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde bugün kapalÄ± görülen duruÅŸmada gazeteci Can Dündar’Ä±n avukatÄ± ile CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ve MÄ°T MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.

Taraf avukatlarÄ±nÄ±n beyanlarÄ±ndan sonra ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, YargÄ±tay bozma ilamÄ±nda bahsi geçen, Suriye Arap Cumhuriyeti BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi TemsilciliÄŸinin Güvenlik Konseyi BaÅŸkanÄ± ve Genel Sekreterine yolladÄ±ÄŸÄ± 5 Haziran 2015 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ÅŸikayet eden özdeÅŸ mektubun bir örneÄŸini ve tercümesinin gönderilmesi için YargÄ±tay'a ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na yazÄ±lan yazÄ±nÄ±n cevabÄ±nÄ±n ve Dündar ile ilgili Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± Hukuk ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Genel MüdürlüÄŸü marifetiyle Almanya Yetkili Adli makamlarÄ±na yapÄ±lan yurt dÄ±ÅŸÄ± iade taleplerinin beklenmesine karar vererek duruÅŸmayÄ± 6 Åžubat 2019’a erteledi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Can DÃ¼ndar'a silahlÄ± saldÄ±rÄ± davasÄ±nda beraat

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 14:13

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