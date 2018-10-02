Can DÃ¼ndar'a silahlÄ± saldÄ±rÄ± davasÄ±nda beraat

FotoÄŸraf: DHA

Can DÃ¼ndar'a silahlÄ± saldÄ±rÄ± davasÄ±nda beraat

    • 02 Ekim 2018 11:22

    Can DÃ¼ndarâ€™a dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davada azmettiricilikle suÃ§lanan 2 sanÄ±k beraat etti, saldÄ±rgana ise iyi hal indirimi uygulandÄ±.

    Cansu PÄ°ÅžKÄ°N
    Ä°stanbul

    Cumhuriyet gazetesi eski Genel YayÄ±n Yönetmeni Can Dündar’a MÄ°T TIR’larÄ± davasÄ±nÄ±n karar arasÄ±nda ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi önünde düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin dava karara baÄŸlandÄ±.

    Ä°stanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, azmettiricilikle suçlanan sanÄ±klar Ergün Celep ve Sabri BoyacÄ±’nÄ±n beraatine hükmetti. Mahkeme, silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± düzenleyen Murat Åžahin’in silahla tehdit suçundan beraatine karar verdi. Åžahin’in silahla yaralama suçunun ise teÅŸebbüs aÅŸamasÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten mahkeme, 4 bin 500 lira adli para cezasÄ±na hükmetti.

    Ä°YÄ° HAL Ä°NDÄ°RÄ°MÄ°

    Mahkeme ayrÄ±ca Åžahin’e ruhsatsÄ±z silah taÅŸÄ±ma suçundan iyi hal indirimi ile 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasÄ± verdi.

    Can DÃ¼ndar'a saldÄ±rÄ± davasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 11:32
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