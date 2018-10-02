FotoÄŸraf: DHA
Can DÃ¼ndar'a silahlÄ± saldÄ±rÄ± davasÄ±nda beraat
Can DÃ¼ndarâ€™a dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davada azmettiricilikle suÃ§lanan 2 sanÄ±k beraat etti, saldÄ±rgana ise iyi hal indirimi uygulandÄ±.
Cansu PÄ°ÅžKÄ°N
Ä°stanbul
Cumhuriyet gazetesi eski Genel YayÄ±n Yönetmeni Can Dündar’a MÄ°T TIR’larÄ± davasÄ±nÄ±n karar arasÄ±nda ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi önünde düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin dava karara baÄŸlandÄ±.
Ä°stanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, azmettiricilikle suçlanan sanÄ±klar Ergün Celep ve Sabri BoyacÄ±’nÄ±n beraatine hükmetti. Mahkeme, silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± düzenleyen Murat Åžahin’in silahla tehdit suçundan beraatine karar verdi. Åžahin’in silahla yaralama suçunun ise teÅŸebbüs aÅŸamasÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten mahkeme, 4 bin 500 lira adli para cezasÄ±na hükmetti.
Ä°YÄ° HAL Ä°NDÄ°RÄ°MÄ°
Mahkeme ayrÄ±ca Åžahin’e ruhsatsÄ±z silah taÅŸÄ±ma suçundan iyi hal indirimi ile 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasÄ± verdi.
Can DÃ¼ndar'a saldÄ±rÄ± davasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 11:32
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