06 Şubat 2019 12:53

Havalimanı için imara açılan arazide Numan Kurtulmuş’un hissesi çıktı

İstanbul Havalimanı için imara açılan dev arazide AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un da hissesi olduğu iddia edildi.

Havalimanı için imara açılan arazide Numan Kurtulmuş’un hissesi çıktı

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul Havalimanı için imara açılan arazide Numan Kurtulmuş’un da hissesi olduğu iddia edildi. Arazide THY, Emlak Konut ve İlim Yayma Cemiyeti’nin hisseleri de bulunuyor.

    Sözcü’den Özlem Güvenli’nimn haberine göre; Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı, Kanal İstanbul ve 3. Köprü'nün kesiştiği noktada yer alan ve imara açılan 2.7 milyon metrekarelik arazide, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın da hisse sahibi olduğu ortaya çıktı.

    DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

    Askıya çıkan plan dosyasına, 2.7 milyon metrekarelik arazide hisse sahibi olan yaklaşık 2.500 kişinin yer aldığı “Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu” ile  “Tescile Esas Dağıtım Cetveli” listeleri de konuldu. Listelerde kamuoyunun yakından tanıdığı isimler ve kurumların bulunması dikkat çekti. Bu listeye göre hisse sahipleri arasında AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kız kardeşleri Zehra Kurtulmuş, Şeyma Kurtulmuş, AKP İstanbul Milletvekilli Ahmet Hamdi Çamlı ve yakın akrabaları da bulunuyor. THY Havalimanı Gayrimenkul, Emlak Konut GYO, İlim Yayma Cemiyeti, Kızılay Derneği, Darul Erkam Vakfı ve İSKİ gibi kurum ve kuruluşlar da hisse sahipleri arasında yer alıyor.

    PLAN NE GETİRİYOR?

    Aralık ayında hazırlanan yeni plana göre alanın 763 bin 983 metrekaresi “Gelişme Konut Alanı” oldu. 552 bin 926 metrekarelik bölüm “ticaret ve konut alanı” olarak belirlendi. Bu alanda konut, AVM, rezidans, otel yapılabilecek. Planlama alanına gelecek yeni nüfus 18 bin 206 kişi olarak belirlendi. Alanın 37 bin 478 metrekaresi için de özel düzenleme yapılarak “ticaret, turizm, konut” fonksiyonlarının üçü birden verildi. Bu bölüme AVM, eğlence merkezi, otel ve moteller inşa edilecek. Tüm konut alanlarında emsal 0.75, yükseklik zemin+4 kat olarak belirlendi. Yeni planlanan yerleşim alanında okul, hastane, cami, sosyal kültürel tesis, spor tesisleri, yeşil alan, park ve rekreasyon alanları da olacak.

    2 milyon 796 bin 584 metrekarelik alanda özel ve devlet olmak üzere iki ormanlık alan bulunuyor. Ormanlar alanın 240 bin metrekaresini oluşturuyor.

    Rezerv yapı alanlarının, deprem riski altındaki konutları dönüştürmek için belirlenmiş olmasına karşın plan raporunda açıkça bu alanda inşa edilecek yerleşme alanlarının İstanbul Havalimanı'na hizmet etmesinin planlandığı belirtildi. Alan, Kanal İstanbul güzergahının da kıyısında yer alıyor.  3'üncü derece deprem bölgesi olan planlama alanının yüzde 90.79'u özel mülkiyete ait kullanılmayan boş arazi, yüzde 8.59'u orman, yüzde 0.62'si imara aykırı yerleşik alanlardan oluşuyor. (HABER MERKEZİ)

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