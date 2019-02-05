Belçika'da çevre protestolarına "komplo" diyen bakan istifa etti

Belçika Flaman Bölgesi Çevre Bakanı Joke Schauvliege, ülkede iki aydır devam eden ve on binlerce kişinin katıldığı çevre protestolarını "komplo" olarak nitelendirmesine gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Belçika medyasında yer alan haberlere göre, Schauvliege'in katıldığı bir radyo programında düzenlenen iklim protestolarının komplo olduğunu iddia ederek, "Protestocuların çoğunun önceden kurgulanmış bir planın parçası olduklarından haberleri yok." ifadesini kullanması tepki çekti. Haberlerde, bakanın söz konusu söylemlerine ilişkin özür dilemesinin partisi tarafından yeterli bulunmadığı ve bakanın istifa ettiği belirtildi.

Belçika'da iki aydır devam eden eylemlerde, on binlerce insan sokağa çıkarak hükümetin iklim politikalarını eleştirdi. (Brüksel/AA)

Brüksel'de hükümetin çevre politikaları protesto edildi

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