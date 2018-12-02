BrÃ¼ksel'de hÃ¼kÃ¼metin Ã§evre politikalarÄ± protesto edildi

BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkentiÂ BrÃ¼ksel'de on binlerce kiÅŸi hÃ¼kÃ¼metin Ã§evre politikalarÄ±nÄ± protesto etti.

Avrupa BirliÄŸi (AB) ve NATO gibi kurumlara ev sahipliÄŸi yapan Belçika'nÄ±n baÅŸkenti Brüksel'de on binlerce çevre savunucusu iklim politikalarÄ±nÄ± protesto etti.

60'tan fazla sivil toplum kuruluÅŸu ve çevre derneklerinin organize ettiÄŸi "Çevreye sahip çÄ±k" temalÄ± eylemler kapsamÄ±nda 75 bin kiÅŸi Brüksel'in Kuzey Tren Ä°stasyonu önünde toplandÄ±.

Ana yollarÄ± kullanarak ÅŸehrin merkezine doÄŸru yürüyen vatandaÅŸlar, AB kurumlarÄ± önünden geçtikten sonra protestoya 50. YÄ±l ParkÄ±'nda son verdi.

FotoÄŸraf: Ender Duruel/DHA

Eylemde Belçika hükümetinin iklim politikalarÄ±na tepki gösterildi ve ülkenin 2030 yÄ±lÄ±na kadar sera gazÄ± salÄ±nÄ±mlarÄ±nÄ± yüzde 55 düÅŸürmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Renkli kÄ±yafetler giyen ve çeÅŸitli dans gösterileri de sergileyen eylemciler, "BaÅŸka dünya yok", "Adil iklim politikalarÄ± istiyoruz", "DünyayÄ± kurtarÄ±n" yazÄ±lÄ± pankart ve dövizler taÅŸÄ±dÄ±.

Öte yandan, protestolar dolayÄ±sÄ±yla ÅŸehrin çeÅŸitli noktalarÄ±nda geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±.

Åžehir merkezi çevresindeki bazÄ± yollar da trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. (AA)

FotoÄŸraf: Ender Duruel/DHA

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