BelÃ§ikaâ€™da yapÄ±lan â€˜en bÃ¼yÃ¼k iklim eylemiâ€™nin ardÄ±ndan...

BelÃ§ika Emek Partisi (PTB) 2 AralÄ±kâ€™ta BrÃ¼kselâ€™de yapÄ±lan bÃ¼yÃ¼k iklim yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼yle ilgili ne diyor?

Brüksel’de 2 AralÄ±k Pazar günü 75 bin kiÅŸi sokaÄŸa çÄ±ktÄ±* Belçika’da ÅŸimdiye kadar yapÄ±lan en büyük iklim eylemiydi. Bu tarihi yürüyüÅŸün giriÅŸimcileri olan iklim hareketleri; Klimaexpress ve Koalition Klima (Ä°klim Koalisyonu) örgütleri, izci gruplarÄ±ndan “Ä°klim büyükanne ve babalarÄ±na”, öÄŸrencilerden sendikalara ve ülkedeki birçok insana kadar geniÅŸ bir yelpazeyi harekete geçirme baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gösterdi.

AynÄ± gün dünyanÄ±n deÄŸiÅŸik yerlerinde de büyük iklim eylemleri yapÄ±ldÄ±. HalkÄ±n adil olmayan vergilerden, düÅŸen alÄ±m gücünden aÅŸÄ±rÄ± ölçüde rahatsÄ±z olduÄŸu bu koÅŸullarda, Avrupa’daki hükümetler ekolojik ve toplumsal dengeyi saÄŸlayacak deÄŸiÅŸimi gerçekleÅŸtirecek radikal ve yapÄ±sal sinyaller vermek zorunda. Sera gazÄ± emisyonlarÄ± arttÄ±, alÄ±m gücü düÅŸtü.

HALKIN KARARLILIÄžINI GÖSTERDÄ°

2 AralÄ±k’taki eylem Belçika halkÄ±nÄ±n ciddi bir iklim politikasÄ±nÄ±n hayata geçirilmesi konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdi. ArtÄ±k söz konusu olan beklemek veya ertelemek deÄŸil. Küçük adÄ±mlar ve eski tas eski hamam politikasÄ± geride kaldÄ±. Binlerce yurttaÅŸÄ±n, çevre aktivistinin, sendikacÄ±nÄ±n, gencin, kitle örgütü temsilcisi ve ilerici örgütlerin hem Belçika hükümetine hem de Polonya’nÄ±n Katoviçe kentinde yapÄ±lan Ä°klim Zirvesine katÄ±lan delegelere verdiÄŸi mesaj buydu. Eylemde çok farklÄ± kesimlerden insanlar mesajlarÄ±nÄ± yaratÄ±cÄ± pankart, döviz ve sloganlarÄ±yla gözlerden ve kulaklardan kaçamayacak ÅŸekilde ifade ettiler.

SARI YELEKLER GÄ°YÄ°LDÄ°

Toplumsal bölünmüÅŸlük de eylemde açÄ±k bir ÅŸekilde sergilendi. Çok sayÄ±da gösterici sarÄ± yelek giyerek, Fransa ve Belçika’daki protestolarÄ±n parçasÄ± olduklarÄ±nÄ± ortaya koydular. Belçika Emek Partisi (PTB) BaÅŸkanÄ± Peter Mertens, eylemcilerin yapÄ±sal önlemler alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin açÄ±k bir sinyal verdiklerini söyledi. Mertens; “Toplumsal açÄ±dan adil bir iklim politikasÄ±nÄ±n hayata geçirilmesinin tam zamanÄ±dÄ±r. Söz konusu olan hükümetin planladÄ±ÄŸÄ± toplumsal açÄ±dan adil olmayan ve herhangi olumlu ekolojik etkisi de bulunmayan sahte ekolojik önlemler veya vergiler deÄŸildir” dedi.

Ä°KLÄ°M MÜCADELESÄ° SINIF MÜCADELESÄ°DÄ°R

BirleÅŸmiÅŸ Milletler’in sera gazÄ± emisyonunun daha da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyan en yeni araÅŸtÄ±rmalarÄ±ndan birine göre dünya çapÄ±nda sÄ±caklÄ±k artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 1.5 derecenin altÄ±nda tutulabilmesi için ÅŸimdikinin beÅŸ katÄ± çaba harcanmasÄ± gerekiyor. Toplumun her alanÄ±nda, radikal ve ÅŸimdiye kadar gündeme getirilmemiÅŸ önlemlerin alÄ±nmasÄ± zorunlu. Åžimdiki Avrupa hükümetleri, hele de Belçika hükümetinin ise bu konuda gerekli olan çabayÄ± harcamaya niyetli olmadÄ±ÄŸÄ± meydanda. PTB BaÅŸkanÄ± Mertens; “Benzin ve mazot konusunda tüketiciye 800 milyon avro ek vergi getirip bunun bir sentini dahi ekolojik deÄŸiÅŸime harcamayan bir hükümeti nasÄ±l ciddiye alabiliriz. Ä°klim mücadelesi aynÄ± zamanda sÄ±nÄ±f mücadelesidir. Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸinden en fazla etkilenenler en yoksullar. Küresel düzeyde ise üçüncü dünya ülkeleri, yani iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinde en az sorumluluÄŸu olan ülkeler, çevre tahribatÄ±nÄ±n ölümcül sonuçlarÄ±nÄ±n ilk kurbanlarÄ±. Bizim ülkemizde ise zenginler sahte ekolojik önlemleriyle, giderek artan sayÄ±da insan geçimini saÄŸlayamayacak koÅŸullarda yaÅŸamasÄ±na raÄŸmen, faturayÄ± halka kesiyorlar. Bu, küresel Ä±sÄ±nmanÄ±n çözümü olamaz. Gerçek suçlulara, büyük çok uluslu tekellere, dokunulmuyor. Hükümetin seçimlerden sonra getirmeyi planladÄ±ÄŸÄ± karbondioksit vergisi de neoliberal vergilerden biridir. Ä°klmi kurtarmak için piyasa mantÄ±ÄŸÄ±nÄ± geride bÄ±rakmalÄ±, çevre açÄ±sÄ±ndan nötral bir ekonominin hayata geçirilmesi için etkili, hÄ±zlÄ± ve tutarlÄ± bir ekolojik planlama yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. AynÄ± zamanda iÅŸsizliÄŸi azaltmak amacÄ±yla iÅŸyerleri açÄ±lmalÄ± ve sosyal adalet garanti edilmelidir” dedi.

SARI YELEKLÄ°LERÄ°N MÜCADELESÄ° MEÅžRUDUR

Belçika’da, daha doÄŸrusu Valonya eyaletinde, sarÄ± yelekliler, bir haftadan fazla süredir mücadele ediyorlar. Fransa’da baÅŸlayan, ÅŸimdi de Belçika’ya eriÅŸen SarÄ± Yeleklilerin kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± hayranlÄ±k uyandÄ±rÄ±cÄ±dÄ±r. Vergilerimizle maaÅŸlarÄ±nÄ± ödediÄŸimiz geleneksel politikacÄ±lara göre, SarÄ± Yeleklilerin öfkesi bir algÄ±lama probleminden/hatasÄ±ndan öte deÄŸil. SarÄ± Yelekliler ise; “Bunlar hangi dünyada yaÅŸÄ±yorlar?” diyerek mücadelelerini sürdürüyor. Çünkü SarÄ± Yeleklilerin mücadelesi gösterilmek istendiÄŸi gibi sadece akaryakÄ±t fiyatlarÄ±na yapÄ±lan zammÄ±n protestosuyla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil!

Hükümet, mazota yapÄ±lan zammÄ± ekolojik bir hedefle yapÄ±lmÄ±ÅŸ gibi göstermeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ama buna kim inanÄ±r? Hele de gerçek bir iklim programÄ± olmayan, kamu ulaÅŸÄ±m araçlarÄ±na yatÄ±rÄ±m yapmayan (trenlerimiz yavaÅŸ gidiyor, varacaÄŸÄ± yere rötarlÄ± eriÅŸiyor, tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m dolu ve 20 sene öncesine göre çok pahalÄ±) ve nükleer enerjiden vazgeçme konusunda bir plan geliÅŸtirmemiÅŸ olan bir hükümete kim inanÄ±r?

EKOLOJÄ°K VERGÄ° SAHTEKARLIÄžI

Ekolojik vergi sahtekarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±nda iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin gerçek sorumlularÄ± olan, akaryakÄ±t zammÄ± ile karlarÄ±nÄ± artÄ±ran petrol ÅŸirketlerine ve en fazla enerjiyi tüketen uluslararasÄ± tekellere karÅŸÄ± etkileyici/acÄ± verici önlemler almamanÄ±n yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Bunu destekleyecek ÅŸekilde uçak yakÄ±tÄ± kerosin de, otomobil yakÄ±tlarÄ±ndan yüz defa daha fazla zararlÄ± madde yaymasÄ±na raÄŸmen, vergiden muaf tutuluyor.

Ekolojik vergi sahtekarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±nda gerçek çevre politikalarÄ± ve yapÄ±sal ekolojik alternatiflere para yatÄ±rma arzusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da net olarak biliyoruz. Tam tersine tren yollarÄ± devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lÄ±yor, tren istasyonlarÄ± kapatÄ±lÄ±yor veya ÅŸehirler arasÄ±ndaki tren seferleri kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.

HER ÅžEY PATRONLAR Ä°ÇÄ°N!

AslÄ±nda çevre vergisi diye yutturmak istedikleri ÅŸey, halkÄ± iÅŸverenlerin çÄ±karÄ±na daha fazla vergi ödemeye yönlendirmekte kullanÄ±lÄ±yor. Hükümetin vergilerin süresini uzatmadaki mantÄ±ÄŸÄ± da aynÄ±: Ä°ÅŸverenlerin sosyal sigortaya katkÄ± payÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±yla yani dolaylÄ± olarak iÅŸçilerin ücretlerinin azaltÄ±lmasÄ±yla (ücretin emeklilik maaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n, iÅŸsizlik yardÄ±mÄ± ve aile yardÄ±mlarÄ±nÄ±n finanse edildiÄŸi bölümü azaltÄ±lÄ±yor) iÅŸverenlere hediye veriliyor. Bu hediyelerin parasÄ± nasÄ±l ödenecek? Tabi ki enerji ve alkole getirilen katma deÄŸer vergisi ve akaryakÄ±ta getirilen tüketici vergisi zamlarÄ±yla. KÄ±sacasÄ± zenginlerin lehine bir vergi dalaveresiyle...

SOSYAL ADALET MÜCADELESÄ°YLE Ä°KLÄ°M MÜCADELESÄ° BÄ°RLEÅžMELÄ°DÄ°R

Tabi ki ekolojik bir politikaya ihtiyacÄ±mÄ±z var. Tabi ki yollarÄ±mÄ±zdaki otomobil ve kamyonlarÄ±n sayÄ±sÄ± azaltÄ±lmak zorunda. Ancak tek tek kiÅŸilerle uÄŸraÅŸarak, mahkum ederek baÅŸarÄ±ya eriÅŸemeyiz. DüÅŸünün mazota yapÄ±lan zam milyarder Albert Frère’i ne kadar etkiliyorsa postanede çalÄ±ÅŸan Christel’i de o kadar etkiliyor. Bunun adil bir yanÄ± var mÄ±? Ve yapÄ±lan bu zammÄ±n radikal deÄŸiÅŸikliÄŸe yol açmayacaÄŸÄ±, bu konuda harcanmayacaÄŸÄ± ve iklimi de kurtarmayacaÄŸÄ± açÄ±k.

Bizim ise yapÄ±lanlarÄ±n tam tersini içeren bir plana, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin gerçek sorumlularÄ±ndan hesap sorulacak bir plana, ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bu yenilenebilir enerjiye daha fazla yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmasÄ± anlamÄ±na geliyor. Ekolojik devrimin finansesi için milyarlÄ±k yatÄ±rÄ±m gerekiyor. Bu para, ÅŸimdilerde petrol fiyatlarÄ±nÄ±n artmasÄ±yla karlarÄ±na kar katan petrol devleri Exxon, Total, Shell, vb.’nin vergilendirilmesiyle saÄŸlanabilir.

PlanlarÄ±mÄ±za daha ucuz ve kaliteli kamu ulaÅŸÄ±mÄ± alternatiflerinin (yakÄ±n mesafeli yolculuÄŸun ücretsiz olmasÄ± da dahil)geliÅŸtirilmesi, yerel hizmetlerin gereksiz yolculuk ve taÅŸÄ±mayÄ± ortadan kaldÄ±racak ÅŸekilde (daha fazla para ayrÄ±lmasÄ± ve servetin adil daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±yla) güçlendirilmesi de dahildir.

Özetlersek; hükümetin ÅŸimdiye kadar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tam tersini yapmalÄ±yÄ±z. SarÄ± Yeleklilerin mücadelesini desteklemeli ve iklimle ilgili önlemleri de taleplerin içine katmalÄ±yÄ±z.

*Belçika Emek Partisi’nin (PTB) 2 AralÄ±k’ta Brüksel’de yapÄ±lan büyük iklim yürüyüÅŸüyle ilgili deÄŸerlendirmesi

(Çeviren: Semra Çelik)

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