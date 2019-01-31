Brüksel'de öğrencilerden iklim protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 15 bin öğrenci hükümetin iklim politikalarını protesto etti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği "İklim için Gençlik" temalı eylemlerin 4'üncüsü kapsamında yaklaşık 15 bin lise ve üniversite öğrencisi, Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı. Öğrenciler, ana yolları kullanarak birkaç kilometre uzaklıktaki Midi Tren İstasyonu'na kadar yürüyüş düzenledi. Belçika hükümetine küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik vermesi çağrısında bulunan öğrenciler, iklim planı hazırlanmasını talep etti.

Bu arada, Brüksel'de 4 haftadır öğrenciler her perşembe günü iklim protestosu düzenliyor. Söz konusu eylemlerin önümüzdeki haftalarda da devam etmesi bekleniyor. (AA)

Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA