İDOB, şubatta 3 konserle sanatseverlerle buluşacak
İstanbul Devlet Opera ve Balesi şubat ayında 3 konserle sanatseverlerle buluşacak.
Görsel: operabaleistanbul/Instagram
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) şubat ayında 3 konse düzenleyecek.
Süreyya Opera Sahnesinde gerçekleşecek konserlerin ilki “Alman Romantikleri”nde İDOB solistleri sahne alacak. Konserde, Ünlü Alman Bestecileri Robert Schumann, Franz Schubert ve Johannes Brahms’ın eserlerini, Piyanist Evren Büyükburç eşliğinde, Mezzosoprano Özay Günay ve Bariton Önay Günay seslendirecek.
Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetiminde İDOB Orkestrasının sahnede olacağı “Senfonik Konser” de 8-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Konserde solist sanatçı olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Başkemancısı Tayfun Bozok yer alacak.
Program kapsamında 12 Şubat müzikseverlerin beğenisine sunulacak “İngiliz-Amerikan Besteciler Konseri”nde ise ünlü İngiliz ve Amerikan bestecilerin eserlerini, İDOB Solistleri Utku Bayburt, Ayşe Sinem Ekşioğlu, Ayşe Sezerman, Elif Tuğba Tekışık, Piyanist Aslıhan Korkmaz eşliğinde seslendirecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)
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