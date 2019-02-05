Balkır, Çukur’da Nesimi Çimen türküsü seslendirdi: İçimizde bir sızı

Şerif KARATAŞ

İstanbul

Sinema ve dizi filmlerine müzikler yapan Ender Balkır, Nesimi Çimen’in “Ruhumda Sızı” türküsünü Çukur dizisi için seslendirdi. 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Katliamı’nda yaşamını yitiren Nesimi Çimen’e ait türküyü seslendirme nedenini Balkır, “Türkü seven herkes Nesimi Çimen’i zaten bilir, burada önemli olan türküleri ve Nesimi babayı bilmeyen gençlere ulaşmaktı” sözleriyle açıkladı. Balkır, “Ruhumda Sızı” türküsünü yorumlarken hissettiği duyguları “Nesimi Çimen onu tanıyan ve sevenlerin içinde bir sızıdır. Dinlerken de söylerken de hep onu yaşıyoruz” şeklinde ifade etti.

“TÜRKÜ SÖYLEYEN İNSANLAR İÇİN BİR İDOLDÜR”

Nesimi Çimen'in Kalan Müzik'ten çıkan albüm kapağı

Nesimi Çimen’in kendisi için bir idol olduğunu dile getiren Balkır, “Nesimi baba sadece benim için değil bütün türkü söyleyen insanlar için bir idoldür. Nesimi Çimen’in müziği bir yana hayran olduğum taraflarından birisi de sanatın her alanından insanlarla sıkı bir diyalog halinde olmasıdır” dedi.

Nesimi Çimen gibi barış yanlısı sanatçıların böyle bir katliamda yaşamını yitirmesinin çok acı olduğunu belirten Balkır, “Ne acıdır ki Barış Güvercini türküsünde, ‘Dostluklar kurulsun insanlar gülsün Son bulsun savaşlar kimse ölmesin’ diyen bir barış insanını ve insanlarını böyle vahşi bir olayda yitirmiş olmamız, çok üzücü... Ne çok şeyler üreteceklerdi. Daha neler neler öğrenecektik o güzel insanlardan... Hepsini saygıyla, hürmetle ve özlemle anıyorum” şeklinde konuştu.

DİZİLERİN SESİ ENDER BALKIR KİMDİR?

Ender Balkır

Müzik hayatını sürdürmek için matematik öğretmenliğinden istifa eden Ender Balkır, ilk albümü “Ezim Ezim”i 2007’de çıkardı. 2013 yılında ise ikinci albümü “Ahir”i müzikseverlerle buluşturdu. Balkır, söylediği türkülerle Türkiye’de yayımlanan önemli dizilerinin sesi oldu. “Hanımın Çiftliği, Dila Hanım, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Poyraz Karayel, Ustura Kemal, Düriyenin Güğümleri” dizilerinde ve “Düğün Dernek” filminde türküler seslendirdi.

HALK OZANI NESİMİ ÇİMEN KİMDİR?

Nesimi Çimen 1931 yılında Adana’nın Saimbeyli ilçesinde doğdu. Küçük yaşta türkü derlemeleri yapan Nesimi, topladığı folklor değerlerini radyo arşivlerine kazandırdı. Hatayi, Pir Sultan Abdal ve diğer usta ozanların nefeslerini söyleyerek kendisini tanıttı. Nefeslerini, türkülerini bağlama ile değil, göğsünde taşıdığı cura eşliğinde söyledi ve cura çalmada ün kazandı. Balet ve Müzisyen Mazlum Çimen’in babası olan Nesimi Çimen 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Madımak Otelinde katledildi.