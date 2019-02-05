Çellist Nehir Nisa Alemdar'a uluslararası ödül

Bilkent Üniversitesi Müzik Ortaokulu 6. Sınıf Öğrencisi Nehir Nisa Alemdar, Çek Cumhuriyeti’nde katıldığı 13. Jan Vychytil Uluslararası Viyolonsel (çello) Yarışmasında 3. kategoride birincilik elde etti. Günde en az 5 saat viyolonsel çalarak müzik yaşamına devam eden çellist Alemdar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasının genç solisti olarak da 19 Nisan’da sahne alacak.

Çellist Nehir Nisa Alemdar yaptığı açıklamada, müzikteki başarısını, okul ve aile yaşamına ilişkin detayları anlattı. Anne ve babası müzik öğretmeni olduğundan evlerinde başta piyano olmak üzere pek çok müzik aleti bulunduğunu anlatan Nehir, bu çalgılara 3 yaşından beri duyduğu ilgiyi, “Piyanonun tuşlarına her baktığımda kendimi bir filmin içindeki biri gibi hissediyor ve çok heyecanlanıyordum. Sonrasında diğer müzik aletleriyle de tanıştım” sözleriyle aktardı. Ailesinin müziğe ilgisini fark etmesinin ardından Bilkent Müzik Okulunun sınavlarına girdiğini anlatan Alemdar, okuluna burslu devam ettiğini söyledi.

Alemdar, viyolonseli seçme serüvenine ilişkin, “Hocam parmaklarıma baktığı anda bu müzik aletini seçmem gerektiğini söyledi. Viyolonseli çok seviyorum. Hayatıma bütün renkleri viyolonsel kattı. Hayatımı rengarenk gökkuşağı gibi hissediyorum. Viyolonsel, la, re, sol ve do tellerinden oluşuyor, onlardan bütün notaları çıkarabiliyorsunuz. Viyolonselin verdiği vurgu, bütün insanların kalbine giriyor” diye konuştu. Günde yaklaşık 5 saat viyolonsel çaldığını anlatan Alemdar, “İkinci mesleğimin de oyunculuk ya da dans olmasını istiyorum. Yine aynı şekilde sanat düşünüyorum” dedi. (Ankara/AA)