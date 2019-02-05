İZELMAN'da yeni teklif yüzde 20.30

Metehan UD

İzmir

İZELMAN'ın bugünkü oturumunda verilen zam teklifi resmi enflasyon oranındaki yüzde 20.30'a yükseltirken, teklif emekçilerin günlük hayatta karşılaştığı enflasyonu karşılamadığı için kabul edilmedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZELMAN şirketinde örgütlü Genel-İş İzmir 1 ve 3 No’lu Şube ile Büyükşehir yönetimi arasındaki 10. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin beşinci oturumu bugün yapıldı. İZELMAN Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıya şirket bürokratları ile şube yöneticileri katıldı.

Oturumda iki madde üzerinde anlaşma sağlanabildi. Anlaşma sağlanan maddeler disiplin cetveli ile kıdem zammında artış. Bürokratlar kalan parasal maddeler için de yeni bir teklif sundu. Daha önce yüzde 15 oranında verilen teklifi resmi enflasyon oranındaki yüzde 20.30'a yükseltildi. Ancak verilen teklif yüzde 35'lik zam talebine uzak kaldığı için kabul edilmedi. Bir sonraki oturum için ise 14 Şubat tarihi belirlendi.

Sözleşme görüşmeleri sırasında çok sayıda İZELMAN işçisi müdürlük binası önünde verilecek teklifi bekledi. Oturumun ardından işçilere açıklamada bulunan şube yöneticileri verilen resmi enflasyon oranındaki teklifin işçilerin çarşıda pazarda karşılaştıkları gerçek enflasyon oranını karşılamadığı için kabul etmediklerini söyledi. İşçiler "İnadına sendika inadına DİSK", "Direne direne kazanacağız" ve "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganlarını attı.

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"KABUL EDİLEBİLİR BİR YANI YOK"

Toplantının ardından işçilerle bir araya gelen Genel İş 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral, teklif edilen oranın kabul edilebilir bir teklif olmadığını söyleyerek "Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yüzde 20.30 oranında bir zam teklifi geldi. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değildi. Şu ana kadar ülkede bulunan ekonomik krizden kaynaklı kaybettiğimiz miktarları yeni alabilmiş durumdayız. Bunun üzerine talep edeceğimiz zam oranını işçilerin refah seviyesini düşünerek belirledik. Biz istediğimiz orana yakın bir orana sıcak bakacağımızı söyledik ve inanıyoruz. Örgütlü gücümüz ile mücadelemizi kazanacağız. Hakkımızı alana kadar da mücadelemiz devam edecek" dedi.

TEKLİF KRİZİN ALTINDA KALDI

Genel İş 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise verilen teklifin ülkedeki enflasyon oranına denk geldiğini söyleyerek şöyle devam etti: "Bugün burada verdiğimiz mücadeleyi, sizlerden aldığımız yetki ile sürdürüyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki verilen bu teklif bugün ülkede gelinen krizin altında. Çarşıda pazarda uygulanan fiyatların cebimizden çıktığını hepiniz biliyorsunuz. Teklifi geri çevirdik çünkü ekonomik kriz yaşıyoruz. Şuan ki verilen teklif, ülkede resmi açıklanan enflasyon oranına denk geliyor. Giderlerimiz bu resmi açıklanan enflasyonun ne kadar üzerinde olduğunu herkes biliyor. Pazarlık ettiğimiz bürokratlar da biliyor. O yüzden biz teklif için teşekkür edip, toplantıyı sonlandırdık. Bu teklif ile geçinemeyeceğimizi belirttik. Yüzde 35 oranında zam istediğimizi ama en azından enflasyon oranı üzerinde bir teklifin bizi düşündüreceğini söyledik. Bizim teklifimize yakın bir teklif gelene kadar direnişimize devam edeceğiz."

22 MADDEDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Oturumlarda 70 maddelik TİS taslağının 48 maddesinde anlaşma sağlanırken geçen maddelerin çoğu değişiklik talep edilmeyen idari maddeler. Anlaşılmayan 22 madde arasında sendikal izinler, iş süresi, taban ücret ve ücret zammı, iş güçlüğü zammı, kart primi, koku primi, aile, çocuk ve öğrenim yardımı, yakacak yardımı, hafta tatili çalışma ücreti, tatil günleri çalışma ücreti, grup ve kadro unvanları ve yürürlük süresi gibi maddeler bulunuyor.

6 BİN 500 İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Toplu sözleşme görüşmeleri, Büyükşehir Belediyesinin ulaşım hizmetlerini yürüten ESHOT Genel Müdürlüğünde çalışan şoför ve atölye işçileri, su ve kanal hizmetlerini yerine getiren İZSU Genel Müdürlüğü ile fen işleri dairesi, park bahçe, çevre sağlığı mezarlıklar dairesi, balık hali, sebze, aşevi huzurevi, otoparklar, katı atık dairesi, idari birimler, Eşrefpaşa Hastanesi gibi 17 farklı birimde çalışan yaklaşık 6 bin 500 civarında işçiyi ilgilendiriyor.

İLK YIL İÇİN YÜZDE 35 ZAM TALEBİ

İşçiler ilk yıl için 35 zam, üçüncü ve dördüncü altı aylar için TÜFE artı yüzde 2 oranında refah payı talep ediyor. İlk yıl için talep edilen günlük yevmiye tutarının neti 90 TL ile 115 TL arasında değişiyor. Talep edilen sosyal hakların ücretlere yansıması yüzde 7 ile 8 civarında bir orana denk geliyor. Eşit işe eşit ücret talep edilen işçiler 7 yıllık takvime bağlanan eksik çalışma uygulamasının kaldırılmasını da istiyor.

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