02 Ocak 2019 09:58

İzelman’da TİS süreci başlıyor: Eşit işe eşit ücret talebi

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZELMAN şirketi ile 10. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumu 3 Ocak'ta yapılacak. 

İzelman’da TİS süreci başlıyor: Eşit işe eşit ücret talebi

Fotoğraf: Evrensel

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    Metehan UD
    İzmir

    İzelman’da çalışan binlerce işçinin beklediği Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlıyor. Ana talepler, eksik maaşla çalışma sisteminin kaldırılarak ücret adaletinin sağlanması ve krizde emekçileri ezdirmeyecek bir zam oranı.

    İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZELMAN şirketinde örgütlü Genel-İş İzmir 1 ve 3 No’lu Şube ile Büyükşehir yönetimi arasındaki 10. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumu 3 Ocak'ta yapılacak. 

    Toplu sözleşme görüşmeleri, Büyükşehir Belediyesinin ulaşım hizmetlerini yürüten ESHOT Genel Müdürlüğünde çalışan şoför ve atölye işçileri, su ve kanal hizmetlerini yerine getiren İZSU Genel Müdürlüğü ile fen işleri dairesi, park bahçe, çevre sağlığı mezarlıklar dairesi, balık hali, sebze, aşevi huzurevi, otoparklar, katı atık dairesi, idari birimler, Eşrefpaşa Hastanesi gibi 17 farklı biriminde çalışan yaklaşık 6 bin 500 sözleşmeli işçiyi ilgilendiriyor. 

    Mevcut 70 maddelik toplu sözleşmenin 33. maddesinde değişiklik talep ediliyor. İşyeri temsilcileri tarafından hazırlanan taslakta öne çıkan ana talep ise ücret adaletsizliğinin giderilerek “eşit işe eşit ücret” ilkesinin sağlanması. İşyerinde yüzde 30 ile yüzde 10 arasında eksik maaş alan 2 bine yakın işçi bulunuyor. Taslakta, 7 yıllık takvime bağlanan eksik çalışma süresinin kaldırılması talep ediliyor. Takvimin kaldırılması durumunda elde edilen zam oranı daha da artmış olacak. 

    YÜZDE 35 ZAM, PRİM VE SOSYAL HAKLARDA ARTIŞ TALEBİ

    Taslağa göre ilk yıl için yüzde 35 zam, üçüncü ve dördüncü altı aylar için TÜFE artı yüzde 2 oranında refah payı talep ediliyor. İlk yıl için talep edilen günlük yevmiye tutarının neti 90 TL ile 115 TL arasında değişiyor. Talep edilen sosyal hakların maaşa yansıması yüzde 7 ile 8 civarında bir orana denk geliyor. İş güçlüğü tazminatının birimlere göre aylık 150 ile 330 TL (brüt) değiştirilmesi talep ediliyor. Yine gece çalışma zammı, hafta tatilinde çalışma yevmiyesi, çeşitli primlere, aile, yakacak, yemek izin yardımları, işe teşvik primi ile ücretli izin maddelerinde de artış istendi. 

    Fotoğraf: Evrensel

    ‘PAZAR ENFLASYONUNUN ALTINDA BİTMEYECEK’

    DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Faruk Saral, sözleşmenin işyeri temsilcileri toplantılarında belirlendiğini ve sürecin TİS komiteleri ile yürütüleceği bilgisini verdi. TİS’in ana amacının ekonomik kriz karşısında İZELMAN emekçilerini korumak olduğunu belirten Saral, “Yüzde 1’in yarattığı krizin faturasının emekçilere kesilmeye çalışılmasını kabul etmeyeceğiz. Ülkenin içinde bulunduğu durumun belediyelere yansıması var ama bu ülkenin gerçek bir pazar enflasyonu da var. Bu sözleşmeyi pazar enflasyonun altında bitirmemeyi düşünüyoruz. Çoğu işçimizin aldığı maaş yeni asgari ücretin altında kaldı ve doğalında maaşlarında bir artış oldu. Bir de yarın İZBAN’daki gibi bizde de kamuoyunu yanıltan açıklamalar umarım olmaz. Önümüzdeki yerel seçimler de bu sözleşmenin önemini artırmış durumda. Bu süreci işçinin lehine çevirmeye çalışacağız” diye konuştu. 

    ‘HÜKÜMETİN ENFLASYON ORANI BİZİ BAĞLAMIYOR’

    Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal da önceliklerinin “eşit işe eşit ücret” uygulamasının hayata geçirilmesi olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Bu bizim talebimiz olduğu kadar İzmir Büyükşehir Belediyesini yöneten CHP’nin de talebi. Biz siyasetçilerin meydanlarda konuştuğunu talep ediyoruz. Bu doğal olarak işçiler arasında beklenti yaratıyor. Siyasetçiler bir açıklamayı yaptıktan sonra önümüze eksik ücretle çalışmayı koruyor.  

    İZBAN’daki grevden kaynaklı şu an İzmir’in yükünü ESHOT çekiyor. Bu kadar zor şartlar da çalışan işçilerin de maaşının aynı olması gerektiğini düşünüyoruz. Umarız yeni gelen belediye başkanı da bunu dikkate alır. Zor bir toplu sözleşme olacak. Hükümetin açıkladığı enflasyon bizi bağlamıyor ve bu sözleşmede belediye bürokratları önümüzde devletin açıkladığı rakamları değil kendilerinin de alış-veriş yaptığı pazarın enflasyon oranını dikkate alıp masaya oturmasını istiyoruz. 

    Kriz varken umarım bize komik rakamlarla gelmezler ve sözleşmeyi masada bitiririz. Bir belediye başkanı 5 lira alırken diğeri 3 lira maaş almıyor, biz de neden farklı maaş var. Bu iş barışına engel olur.”

    Fotoğraf: Evrensel

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