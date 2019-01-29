İZELMAN'da ilk teklif yüzde 15

Metehan UD

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZELMAN şirketinde örgütlü Genel-İş İzmir 1 ve 3 No’lu Şube ile Büyükşehir yönetimi arasındaki 10. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin dördüncü oturumu bugün yapıldı. İZELMAN Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıya şirket bürokratları ile şube yöneticileri katıldı.

Bugünkü oturumda bürokratlar kalan parasal maddelere yüzde 15 oranında zam teklifinde bulundu. Sendika yöneticileri zam teklifinin kabul edilemez olduğunu söylerken; bir sonraki oturum tarihi 5 Şubat olarak belirlendi. Bugünkü oturumda ise 3 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Toplantı sonrası işçilere açıklamada bulunan şube başkanları teklifin kabul edilemez oranda olduğunu belirtti ve taslaklarının arkasında olduklarını ifade ettiler.

24 MADDEDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Oturumlarda 70 maddelik TİS taslağının 46 maddesinde anlaşma sağlanırken geçen maddelerin çoğu değişiklik talep edilmeyen idari maddeler. Anlaşılmayan 24 madde arasında sendikal izinler, iş süresi, taban ücret ve ücret zammı, iş güçlüğü zammı, kart primi, koku primi, aile, çocuk ve öğrenim yardımı, yakacak yardımı, hafta tatili çalışma ücreti, tatil günleri çalışma ücreti, grup ve kadro unvanları ve yürürlük süresi gibi maddeler bulunuyor.