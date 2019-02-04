04 Şubat 2019 18:01
Urfa'da akıma kapılan elektrik işçisi yaşamını yitirdi
Urfa Birecik’te yüksek gerilim hattında çalışma yapan DEDAŞ personeli akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Pixabay
Urfa’nın Birecik ilçesinde yüksek gerilime kapılan DEDAŞ personeli hayatını kaybetti.
Birecik kırsalında meydana gelen olayda yüksek gerilim hattında çalışma yaptığı öğrenilen 25 yaşındaki Z.K. isimli arıza personeli, akıma kapıldı.
Hayatını kaybeden personelin cenazesi Birecik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. (MA)
Elektrik işçisi, araca minibüs çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Trafodaki patlamada ağır yaralanan Sedat Yeşilköy yaşamını yitirdi
ETİKETLER: İş cinayeti
YAZARLAR