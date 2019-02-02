02 Şubat 2019 15:25

Elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Sivas'ta arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan 31 yaşındaki işçi Burak Demirci hayatını kaybetti.

Elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Yaşamını yitiren işçi Burak Demirci | Fotoğraf: DHA

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    Sivas'ta arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi Burak Demirci (31), hayatını kaybetti.

    İş cinayeti bu kez Sivas'ta yaşandı. DHA'da yer alan habere göre, merkeze bağlı Güneli köyünde meydana geldi. Elektriği kesilen köyün sakinleri, durumu elektrik dağıtım firmasına bildirdi. Köye gönderilen firma çalışanı Burak Demirci, arızayı gidermek için direğe tırmandı. Bu sırada elektrik akımına kapılan Burak Demirci, direkte asılı kaldı. Yapılan çalışma ile direkten indirilen Demirci için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burak Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Demirci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)

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