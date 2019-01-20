Trafodaki patlamada ağır yaralanan Sedat Yeşilköy yaşamını yitirdi
İstanbul’da trafo bakımı sırasında yaşanan patlamada ağır yaralanan Sedat Yeşilköy gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
Sedat Yeşilköy
İstanbul'da Özpınar Plastik fabrikasının enerji sisteminde trafo bakımı sırasında yaşanan patlamada ağır yaralananan Seday Yeşilköy tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
16 Ocak günü İstanbul Yenibosna'da bir plastik fabrikasının enerji sisteminde bakım yapan işçi Sedat Yeşilköy, trafoda yaşanan patlama sonrası ağır yaralandı. Çalışma arkadaşları yüksek gerilimin olduğu trafoda olayla birlikte oluşan basınç sonrası Yeşilköy’ün sırt üstü düştüğünü ve kafasını yere vurduğunu söyledi.
Yeşilköy’ün üzerindeki ateşi söndüren çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans Yeşilköy’ü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Yeşilköy’ün durumu ciddiyetini koruyordu. Sedat Yeşilköy 20 Ocak'ta gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Yeşilköy'ün cenazesi bugün (20 Ocak) Alibeyköy’de bulunan Veysel Karani camisinden saat 15.00’te uğurlanacak. Cenaze namazının ardından Habipler Yayla Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.
Emek Partisi İstanbul İl Örgütü iş cinayetine kurban giden üyeleri Sedat Yeşilköy için bir anma programı düzenleyecek. (İstanbul/EVRENSEL)
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