Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici: Pamukkale neyse Salda Gölü odur

Yusuf YAVUZ

Isparta

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü’nde millet bahçesi yapılacağını açıklaması tepkilere neden oldu. Gölün korunmasına yönelik bilimsel çalışmalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici “Yapay parklar şehir içerisinde yapılmalı. Burası doğal müze. Pamukkale neyse Salda Gölü de aynı değerdedir. Burası zaten eşsiz bir doğal tabiat parkı” diye konuştu.

500 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLAYAN SALDA GÖLÜ’NE MİLLET BAHÇESİ

Bakan Kurum, Salda Gölü’nün yılda 500 bine yakın ziyaretçi ağırladığını belirterek göl çevresinde 300 bin metrekarelik alanda millet bahçesi yapılacağını açıkladı. Yapılacak düzenlemelerin bölgedeki istihdamı artıracağını dile getiren Bakan Kurum, şöyle konuştu:

“Biz burayı Cumhurbaşkanlığımızın dün açıkladığı manifesto çerçevesinde çevreyi korumak adına, şehirlerimizi korumak adına özel çevre koruma bölgesi ilan edeceğiz. Bu ilan çerçevesinde, bulunduğumuz yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda Salda Millet Bahçesi yapacağız. Bu da bir ilk olacak. Millet bahçesi projesi çerçevesinde buraya gelen turistlerimiz, yapacağımız otoparkta araçlarını park edecek. Geliş gidiş yollarını daha iyi şartlar altında yapmak suretiyle bu bölgeye gelen vatandaşımızın bungalov evlerde, kafeteryalarda dinlenmesi, yürüyüş yollarında, gezinti alanlarında gezmesini sağlayacak birçok düzenlemeyi de bu proje kapsamında yapmış olacağız.”

Göl etrafındaki çarpık düzenlemeye de değinen Kurum, Burdur Valiliği ile yapacakları proje çerçevesinde, her türlü festivalin ve programın yapılabileceği alanların da proje içerisinde yer alacağını, buraya tuvaletler ve mescit de yapılacağını dile getirdi.

SALDA GÖLÜ İNSAN BASKISI TEHDİDİ ALTINDA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Salda Gölü’ne millet bahçesi yapılacağını açıklaması tepkilere neden oldu. Son yıllarda göl çevresinde artan insan baskısı ve hatalı kullanımlar yüzünden tehdit altında bulunan Salda Gölü’nün radikal koruma önlemleriyle yaşatılması gerekirken Bakanlığın aldığı millet bahçesi yapma kararı endişe yarattı.

"PARKLAR ŞEHİRLERDE YAPILMALI, DOĞAL ALANLAR KORUNMALI"

Salda Gölü’nün çevresiyle birlikte korunması için alanda bilimsel çalışmalar yapan Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici, Pamukkale neyse Salda Gölü’nün de aynı değerde olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

“Millet bahçeleri, yıkılan ya da yıkılmış olan geniş alanların yeşil alanlarla donatılması amacıyla kurulacağı bildirilen alanlardı. Örneğin Konya ya da Eskişehir’de eski stadyumların olduğu alanlarda ya da İstanbul’daki Atatürk Havalimanının bulunduğu bölge gibi alanlarda yapılacak yapay ağaçlandırmaları kapsıyor. Halbuki Salda Gölü zaten doğal bir tabiat parkı unvanına sahip. Salda Gölü bir doğa müzesi niteliğinde. Müzelerin ziyareti için uygulanan kurallar burada da uygulanmalı. Buranın yapılaşmaya değil, yönetim planında belirttiğimiz şekilde korunmaya ihtiyacı var. Yapılacak düzenlemeler de gölün dünyada örneğine az rastlanan ve canlı doku içeren beyaz kumsalların dışına yapılmalıdır. Burası zaten her yanı ağaçlarla ve endemik bitki türleriyle kaplı bir bölge. Parklar şehirlerin içerisinde yapılmalı. Doğal parklar insan eliyle yapılaşmamalı, korunmalı.”

Bakan Kurum: Salda Gölü'nü millet bahçesi yapacağız

Millet Bahçesi Projesi AKP'li vekilin eşine rant oldu

‘Millet bahçelerinin amacı rant projelerinin satışını kolaylaştırmak’